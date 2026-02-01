Naslovnica
Tujina

Že 41. žrtev: mesec dni po tragediji umrl 18-letnik

Crans Montan, 01. 02. 2026 15.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Mesec dni po tragediji v Crans Montani

Število smrtnih žrtev po novoletnem požaru v baru v Crans Montani v Švici se je povzpelo na 41. Zadnja žrtev, ki je v soboto umrla v bolnišnici, je 18-letni Švicar.

"18-letnik s švicarskim državljanstvom je umrl 31. januarja v bolnišnici v Zürichu," je sporočila glavna tožilka iz kantona Beatrice Pilloud. S tem se je število žrtev požara v baru Le Constellation 1. januarja 2026 povzpelo že na 41.

Mesec dni po tragediji v Crans Montani
Mesec dni po tragediji v Crans Montani
FOTO: AP

Medtem se preiskava tragedije, ki je Švico ovila v črno, nadaljuje. Dosedanje ugotovitve preiskovalcev kažejo, da so požar najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.

Lastnik bara Jacques Moretti in njegova žena Jessica Moretti sta osumljena uboja iz malomarnosti ter povzročitve telesnih poškodb in požara iz malomarnosti. V preiskavi bodo ugotavljali tudi morebitno odgovornost lokalnih oblasti, ki v baru v zadnjih petih letih niso opravile nobenega inšpekcijskega nadzora.

