Že 41. žrtev: mesec dni po tragediji umrl 18-letnik

"18-letnik s švicarskim državljanstvom je umrl 31. januarja v bolnišnici v Zürichu," je sporočila glavna tožilka iz kantona Beatrice Pilloud . S tem se je število žrtev požara v baru Le Constellation 1. januarja 2026 povzpelo že na 41.

Medtem se preiskava tragedije, ki je Švico ovila v črno, nadaljuje. Dosedanje ugotovitve preiskovalcev kažejo, da so požar najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.

Lastnik bara Jacques Moretti in njegova žena Jessica Moretti sta osumljena uboja iz malomarnosti ter povzročitve telesnih poškodb in požara iz malomarnosti. V preiskavi bodo ugotavljali tudi morebitno odgovornost lokalnih oblasti, ki v baru v zadnjih petih letih niso opravile nobenega inšpekcijskega nadzora.