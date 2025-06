Mesec dni po uničujočem plazu našli človeške ostanke

Po uničujočem plazu, ki je 28. maja zasul vas Blatten, so švicarski organi prejeli prijavo o pogrešanem 64-letniku. Ostalih 300 prebivalcev so evakuirali že v začetku maja, ko je proti vasi začelo padati kamenje. Po skoraj mesecu dni iskalne akcije so med nanosi našli človeške ostanke. Trenutno poteka uradna identifikacija posmrtnih ostankov.

Iskanje in sanacija potekata v več fazah, vsakič na zavarovanem območju po predhodni odobritvi kantonskih oblasti.

Na delu je tudi vojska. V prvi fazi čistijo jezero, ki je nastalo nad vasjo. Iz vode odstranjujejo strehe hiš in druge odpadke, ki plavajo na površini, predvsem velike količine lesa.

V drugi fazi bodo odpadke razvrstili in ločevali po velikosti in materialu, v tretji fazi jih bodo uničili, je za Swiss info povedal tiskovni predstavnik vojske.