Mesec dni po uničujočem potresu: na milijone ljudi životari pod milim nebom

Mesec dni po uničujočem potresu v Turčiji in Siriji se tisti, ki so preživeli, soočajo z negotovo prihodnostjo. Ena največjih težav je najti varno bivališče. Kljub temu mnogi ne želijo zapustiti območja, ki je bilo vrsto let njihov dom, pa čeprav so tam danes zgolj še ruševine. "To je za nas zelo pomembno. Karkoli se bo zgodilo – tudi če hiša pade – bomo ostali tukaj. To je naš dom, naše gnezdo. Vse, kar imamo, je tukaj. Ne bomo odšli," pripoveduje Turkinja Songul Yucesoy, ki s celotno družino danes živi v treh šotorih le nekaj korakov stran od njihovega porušenega doma. Tam spijo in jedo ter si delijo hrano, kuhano na majhnem štedilniku za kampiranje. Pravega stranišča ni, čeprav so enega našli v kopalnici in ga poskušajo spraviti v improvizirano leseno lopo. Ustvarili so celo majhen prostor za tuširanje. Vendar je vse zelo osnovno, pomanjkanje prostora in zasebnosti je očitno. Ti šotori so tesni in prenatrpani.

Družine, ki jih je prizadel potres, imajo težave tudi z dostopom do hrane zaradi pomanjkanja na trgu in zvišanja cen izdelkov, predvsem tistih, po katerih je veliko povpraševanje. V nekaterih okrožjih v severni Siriji, kot so Harim, Džindires in Šejk Al-Hadid, so tržnice poročale o omejeni razpoložljivosti osnovnih živil ali pa teh sploh ni.