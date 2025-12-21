Mesec dni ujet na fronti, rešila ga je majhna kapsula na kolesih

Hudo ranjen in z nameščeno kompresijsko obvezo je vojak Maksim 33 dni čakal v zavetju, medtem ko so vsi poskusi klasične medicinske evakuacije padli v vodo. Bil je izčrpan, sam in na smrt prestrašen.

Nato se je pojavil daljinsko voden oklepljen kopenski dron – majhna kapsula na kolesih brez posadke, ki so jo Ukrajinci poimenovali "Maulka". Tri ure, ki jih je Maksim preživel v njem med prevozom čez bojišče, so se mu zdele kot večnost. A zavedal se je, da je to verjetno njegova edina možnost za preživetje.

"Ničesar ne vidiš in greš neznano kam," je za CNN opisal vožnjo. Prepričan je bil, da ne bo preživel, saj se je bal, da ga bo zadel dron ali da se bo vozilo pokvarilo in obstalo sredi bojišča.

Njegov strah pa ni bil neutemeljen – šest podobnih vozil, ki so jih poslali ponj, je bilo uničenih na poti, vključno z enim, ki je prispelo vse do njegovega položaja, preden so ga Rusi razstrelili.

Ruski droni, oboroženi z eksplozivom in razporejeni desetine kilometrov okoli frontne črte, so namreč klasične medicinske evakuacije skoraj povsem onemogočili. Tako so kopenski droni postali ena redkih možnosti za reševanje ranjenih. Čeprav so počasni in ranljivi, zmanjšujejo tveganje za reševalce in pogosto pomenijo edino pot iz območja.