Tujina

Mesec dni ujet na fronti, rešila ga je majhna kapsula na kolesih

Kijev, 21. 12. 2025 15.16 pred 1 uro 2 min branja 32

Avtor:
Ne.M.
Medicinska pomoč na bojišču

Iz bojišča na vzhodu Ukrajine prihaja zgodba o vojaku, ki je bil več kot mesec dni hudo ranjen in popolnoma premočen ujet na nikogaršnji zemlji, potem ko so zaradi grožnje ruskih dronov propadli vsi poskusi klasične medicinske evakuacije. Rešil ga je daljinsko voden oklepljen kopenski dron.

Vojak Maksim je z nameščeno kompresijsko obvezo 33 dni čakal v zavetju.
Vojak Maksim je z nameščeno kompresijsko obvezo 33 dni čakal v zavetju.
FOTO: Shutterstock

Hudo ranjen in z nameščeno kompresijsko obvezo je vojak Maksim 33 dni čakal v zavetju, medtem ko so vsi poskusi klasične medicinske evakuacije padli v vodo. Bil je izčrpan, sam in na smrt prestrašen.

Nato se je pojavil daljinsko voden oklepljen kopenski dron – majhna kapsula na kolesih brez posadke, ki so jo Ukrajinci poimenovali "Maulka". Tri ure, ki jih je Maksim preživel v njem med prevozom čez bojišče, so se mu zdele kot večnost. A zavedal se je, da je to verjetno njegova edina možnost za preživetje.

"Ničesar ne vidiš in greš neznano kam," je za CNN opisal vožnjo. Prepričan je bil, da ne bo preživel, saj se je bal, da ga bo zadel dron ali da se bo vozilo pokvarilo in obstalo sredi bojišča.

Njegov strah pa ni bil neutemeljen – šest podobnih vozil, ki so jih poslali ponj, je bilo uničenih na poti, vključno z enim, ki je prispelo vse do njegovega položaja, preden so ga Rusi razstrelili.

Ruski droni, oboroženi z eksplozivom in razporejeni desetine kilometrov okoli frontne črte, so namreč klasične medicinske evakuacije skoraj povsem onemogočili. Tako so kopenski droni postali ena redkih možnosti za reševanje ranjenih. Čeprav so počasni in ranljivi, zmanjšujejo tveganje za reševalce in pogosto pomenijo edino pot iz območja.

ukrajina rusija vojna kopenski dron bojišče vojak

Danska pošta ne bo več dostavljala pisem

Več tisoč ljudi ob solsticiju pričakalo sončni vzhod v Stonehengeu

KOMENTARJI32

Rudar
21. 12. 2025 17.28
Dns so pa jugoslovani full aktivni tle gor. Upam, da gredo vsaj jutri delat.
Odgovori
0 0
myomy
21. 12. 2025 17.24
To vojno najbolje pojasnjuje posnetek iz leta okoli 2017, ki prikazuje Givija (ruskega povejnika živečega v Donbasu), ki šamara ujetega ukrajinskega nacija iz Kijeva, rekoč: "Od kod si prišel in kdo ti je dal dovoljenje, da napadaš moj dom in pobijaš moje ljudi?!"
Odgovori
0 0
Rudar
21. 12. 2025 17.27
To je enako kot bi nemški general leta 42 klofutal ujetega partizana v Sloveniji in mu dejal kot ti pišeš.
Odgovori
0 0
myomy
21. 12. 2025 17.18
Zahodni PR. Medtem pa leži na stotisoče mrtvih in ranjenih ukrajinskih vojakov na "nikogaršnji zemlji", ki zaman čakajo na ta dron.
Odgovori
+5
5 0
Rudar
21. 12. 2025 17.27
Miomire. Spet bereš Blic....
Odgovori
0 0
Bozji
21. 12. 2025 17.18
Ukrajina; tampon za krajo nasega denarja! Ko sem bil mlajsi si nisem mislil da je Svet tako pokvarjen, hinavski in zlagan, da so politiki tako skorumpirani in dejansko vsi na placilki strickov, ki vrtijo globus!
Odgovori
+6
7 1
Sixten Malmerfelt
21. 12. 2025 17.12
Je Kokainc že nafehtal 100 milijard ojrov za leto 2026, toliko rabi, da se prebije čez leto 2026 in da mu njegovi Ukrajinci ne naredijo revolucije in ga vržejo v Dnjeper!
Odgovori
+11
11 0
nastjamarko
21. 12. 2025 17.07
Upam da ruse cimprej stolčejo. Diktatorja putina pa v haag v samico
Odgovori
-10
5 15
mario7
21. 12. 2025 17.11
zelenca v haag.
Odgovori
+10
13 3
Želko Kacin
21. 12. 2025 17.15
kwa je
Odgovori
0 0
myomy
21. 12. 2025 17.16
Kdo pa naj bi stolkel Ruse? Ti? Veliko sreče.
Odgovori
+4
5 1
mario7
21. 12. 2025 17.18
Ga ni junaka na svetu ,da pokori mogočno Rusijo
Odgovori
+5
5 0
Bozji
21. 12. 2025 17.18
Ti pa dnevnik gledas vsak dan vidim!?
Odgovori
-2
0 2
damy1972
21. 12. 2025 17.05
Če bi bil huje ranjen, bi ne zdržal toliko časa...
Odgovori
+7
10 3
Bolfenk2
21. 12. 2025 17.01
Kdor ni sposoben dezertirat ni ne zasluži da preživi. Umreti za Zelenkota in njegov režim je bolano neumno.
Odgovori
+7
13 6
Kod.
21. 12. 2025 17.04
Za Putlerjeve ozemeljske težnje umreti,pa res moraš biti umsko bolan
Odgovori
-7
5 12
nastjamarko
21. 12. 2025 17.05
Pameten si da kar skodi
Odgovori
-3
3 6
gonisetaubi
21. 12. 2025 16.56
kapo dol
Odgovori
-1
6 7
biggie33
21. 12. 2025 16.55
Taktika ustvarjanja herojev za dvig morale vojakov na fronti..
Odgovori
+10
12 2
stanley
21. 12. 2025 16.54
Nisem medicinec vendar po 30 dneh kompresijske obveze bi mu po mojem mnenju noga odmrla in vojak z njo.
Odgovori
+17
18 1
levnuh, ne svecko
21. 12. 2025 16.52
Poudarjati - reklamirati pravičnost in humanost ukrorajhovcev. Hvalijo se, da so po mesecu dni prestanih muk pomagali in rešili svojega ranjenega tovariša, ker rusi , po ukronacistični propagandi, za svoje ranjence, tega ne počnejo.
Odgovori
+10
13 3
Sixten Malmerfelt
21. 12. 2025 16.51
Pravlce za bruselske kravatarje!
Odgovori
+11
13 2
JackRussell
21. 12. 2025 16.50
Ne vem zakaj vsi napovedujejo v zadnjem času da se malemu zelenemu izteka čas. Vprašam za prijatelja.
Odgovori
+8
10 2
biggie33
21. 12. 2025 16.46
Le kaj je namen tega članka?!
Odgovori
+13
15 2
cool_B
21. 12. 2025 16.50
giv mor mani, pliz 🙃
Odgovori
+4
6 2
Sixten Malmerfelt
21. 12. 2025 16.52
namen: pravljičnost, do zadnjega Ukrajinca za ZDA in Združene EU politike!
Odgovori
+3
6 3
Bolfenk2
21. 12. 2025 16.45
Dezertiral bi raje kot vsi pametni. Za nove zlate WC školjke za Zelenkota in kompanijo res ni vredno u
Odgovori
+12
15 3
JanezNovak13
21. 12. 2025 16.44
"ujet na nikogaršnji zemlji" Na nikogaršnjem *ozemlju*.
Odgovori
+12
13 1
Bolfenk2
21. 12. 2025 16.43
33 dni je preživel ranjen brez hrane na zimskih temperaturah? Če bi napisali 33 ur ne bi bilo realno. Noro kaj laže vojna propaganda.
Odgovori
+17
20 3
ho?emVšolo
21. 12. 2025 16.42
Izraelci širijo ozemlje, medtem pa nam Evropejcem prepevajo na Evroviziji.
Odgovori
+8
13 5
cool_B
21. 12. 2025 16.41
če bi mediji korektno poročali preverjene novice, bi še verjel tej zgodbici...
Odgovori
+15
18 3
bibaleze
