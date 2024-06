Mesec nogometa in poostrene varnosti: Nemci nad drone s protizračno obrambo

Začenja se mesec nogometa. Vse do 14. julija, ko bo na sporedu finale Evropskega prvenstva, bodo v Nemčiji veljali poostreni varnostni ukrepi. Čeprav se je po terorističnem napadu v Moskvi v začetku leta pojavila propagandna napoved, da se bo napad zgodil tudi v Nemčiji, gostitelji zatrjujejo, da so se na več kot 10 milijonov navijačev, ki bodo prišli v Nemčijo, dobro pripravili. Prvi varnostni pregledi se začnejo že ob vstopu v državo, podobno bo tudi v navijaških conah in na stadionih, kjer je policija pripravljena tudi na drone, ki bi nevarno preletavali zelenice.

S tekmo med Nemčijo in Škotsko se bo danes začel Euro 2024. Navijači si bodo v mesecu dni lahko ogledali 51 tekem, mesec nogometa pa predstavlja tudi velik varnostni izziv za Nemčijo. Najboljše evropske reprezentance bodo v Nemčijo privabile na milijone gledalcev, turnir pa je s svojo prepoznavnostjo in obsegom lahko tudi potencialna tarča za napadalce, opozarjajo nemški mediji. "Vse oči bodo za mesec dni uperjene v Nemčijo," je za Deutsche Welle povedal Hans-Jakob Schindler, poznavalec varnostnih tveganj. Nemčija je na področju zagotavljanja varnosti opravila domačo nalogo. Prav za Evro so namreč pripravili koncept nacionalne varnosti, ki vsebuje mejne kontrole, tudi za osebe, ki prihajajo iz območja schengna – torej tudi za Slovence. Vzpostavili so tudi policijski center, iz katerega bodo usklajevali in pregledovali varnostne informacije iz celotne države, za pomoč lokalnim silam so vpoklicali tudi 300 policistov iz drugih držav. "Varnost med Evropskim prvenstvom je naša najpomembnejša prednostna naloga. Vse službe se pripravljajo po najvišjih strokovnih standardih," zagotavlja nemška notranja ministrica Nancy Faeser.

Ne le na tleh, Nemci bodo pozorno nadzirali tudi zrak Policija je teden dni pred začetkom Eura na pripravljalni tekmi med Nemčijo in Grčijo tako že stestirala najnovejšo tehnologijo za obrambo pred droni. V preteklosti so namreč droni že poleteli nad nogometnimi igrišči, nepooblaščeni preleti z droni pa predstavljajo tudi varnostno grožnjo. Nemška policija bo s tehnologijo, ki spominja na bazuko, mehansko ali radarsko – z motilci zvoka in varnostnimi mrežami – onesposobila drone, ki bi predstavljali morebitno varnostno grožnjo, je poročala nemška tiskovna agencija.

Strahovi pred terorističnim napadom na Euru so se sicer povečali v začetku leta, ko je podružnica Islamske države izvedla napad na koncertno dvorano v Moskvi in ubila 145 ljudi. V eni od groženj, ki jo je nato objavila propaganda revija IS, so navedli, da je ena od tarč tudi Euro. Schindler sicer meni, da je zaradi javne najave te grožnje manj verjetno, da bi načrtovali usklajen napad. "Namen njihovih najavljenih groženj je, da bi varnostne sile na omenjenih lokacijah postale bolj nervozne kot običajno." Podobne grožnje so se pojavile tudi pred izločilnimi boji Lige prvakov, ki so nato minili brez varnostnih incidentov.

Varnostni strokovnjaki sicer menijo, da bi nevarnost lahko predstavljali predvsem napadalci, ki delujejo kot "volki samotarji", eden takih je maja na trgu v Mannheimu ubil policista in ranil še pet ljudi. Osumljenec naj bi imel islamistične vzgibe. Leta 2016 je moški, ki je pred tem obljubil zvestobo Islamski državi, s tovornjakom zapeljal na božični sejem v Berlinu in ubil 13 ljudi. "Zapleteno je ugotoviti, kdo je oseba, ki je nimate na radarju, se radikalizira sama in kasneje odloči za napad," je pojasnil Schindler.