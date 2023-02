Mesec začetka vojne: 'Rusija se pripravlja na največjo eskalacijo'

Ameriški in ukrajinski varnostni uradniki trdijo, da se Rusija pripravlja na nova obstreljevanja Ukrajine. Kijevski varnostni uradnik med tem opozarja, da se 'Rusija pripravlja na največjo eskalacijo', ZDA pa svari, da država krši pogodbo o nadzoru jedrskega orožja New Start, saj da zavrača 'inšpekcijske dejavnosti'.

icon-expand Ukrajinski varnostni predstavnik meni, da bo 'naslednjih nekaj mesecev ključnih' FOTO: AP

Konec februarja bomo obeležili leto od začetka ruskega obstreljevanja Ukrajine. V tej luči ukrajinski sekretar Sveta za nacionalno varnost in obrambo Oleksij Danilov ne izključuje možnosti, da bo ruski predsednik Vladimir Putin kmalu poskusil Ukrajino znova napasti s severa, juga in vzhoda, kot se je to zgodilo 24. februarja 2022. Najvišji ukrajinski varnostni predstavnik je dodal, da se na možne nove napade pripravlja tudi Ukrajina, pričakujejo pa jih že v naslednjih nekaj dneh. A tokrat je Ukrajina s podporo zahoda na nove napade veliko bolj pripravljena kot pred letom dni. Kljub temu Danilov meni, da najtežji boji šele prihajajo in da bo naslednjih nekaj mesecev ključnih.Zahodne države je znova pozval k dobavi novih paketov orožja ob tem pa se zahvalil za nemške in ameriške tanke. "Rusija se pripravlja na največjo eskalacijo. Zbira vse, kar je mogoče, uri vojake in izvaja vojaške vaje," je dodal za Skynews v Kijevu. Na koncu je razložil, da sicer trenutno še ne morejo potrditi, da Rusija za 24. februarja načrtuje posebne napade, a da bodo na morebitna obstreljevanja pripravljeni. "Spremljali bomo dogajanje".

Danilov sicer še ocenjuje, da bi v ta 'drugi val napadov' Rusija vključila približno polovico od 132.000 mobiliziranih vojakov, saj da je bila druga polovica na ukrajinsko frontno črto poslana v preteklih mesecih, ko je Moskva utrpela več izgub na vzhodu. A tudi Ukrajina se je spopadala z velikimi izgubami, med drugim je bilo v obstreljevanjih mest ranjenih več civilistov.

'Rusija krši pogodbo o nadzoru jedrskega orožja' Na sosednji celini pa Američani Rusijo obtožujejo kršenja mednarodne pogodbe o nadzoru jedrskega orožja New Start. Moskva naj bi namreč zavračala inšpekcijske dejavnosti na svojem ozemlju, določene s pogodbo. Ta je bila podpisana leta 2011, leta 2021 pa podaljšana za nadaljnjih pet let. Z njo je omejeno število strateških jedrskih bojnih glav, ki jih lahko namestijo Rusija in ZDA, pa tudi število napotitev kopenskih in podmorniških raket in bombnikov z jedrskimi glavami.

icon-expand Izstrelitev medcelinske balistične rakete Jars. FOTO: AP

Pogodba je bila ena izmed zadnjih med dvema svetovnima jedrskima velesilama, ki sta jo ti podpisali po hladni vojni. Kot pravijo Američani, si je Washington kljub ruski vojni v Ukrajini prizadeval ohraniti temelje pogodbe, a da Rusija ne sodeluje, poroča Reuters. "Zavrnitev Rusije, da olajša inšpekcijske dejavnosti preprečuje ZDA, da bi uveljavljale pomembna določila pogodbe in ogroža preživetje ameriško-ruskega sporazuma," je dejal tiskovni predstavnik Satet Departmenta. Rusija je inšpekcijski nadzor sicer zavrnila že avgusta ter se sklicevala na omejitev potovanj, ki so jih uvedle zahodne države. A hkrati so v Kremlju trdili, da določila pogodbe spoštujejo, piše Guardian. Washington si približno pol leta od tega znova želi uvesti inšpekcijski nadzor, saj da je "pogodba New Start v interesu nacionalne varnosti ZDA".