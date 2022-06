Poceni mesečne vozovnice v Nemčiji povzročile kaos na železniških postajah

Do zadnjega kotička natrpani peroni in vlaki. V Nemčiji so se uresničili strahovi pristojnih, da bodo mesečne vozovnice za javni promet, ki stanejo le devet evrov, povzročile kaos. Nemška politika medtem vztraja, da gre za ukrep, ki blagodejno vpliva tako na denarnico kot na okolje. Poceni karto lahko kupijo tako Nemci kot turisti, omogoča pa neomejeno uporabo javnega prevoza po vsej državi, edina izjema so hitri vlaki med posameznimi mesti. Za ukrep so se nemški politiki odločili zaradi naraščajočih cen energentov in visoke inflacije, prav tako skuša zeleno usmerjena nemška vlada ljudi z ukrepom vzpodbuditi, da manj uporabljajo avtomobile.