Messnerja črtali iz knjige rekordov kot prvega, ki je osvojil vse osemtisočake

Italijanski mediji so pojasnili, da je bil odvzem svetovnega rekorda Reinholdu Messnerju posledica trditev nemškega amaterskega himalajskega kronista Eberharda Jurgalskega, da Messner in njegov soplezalec Hans Kammerlander leta 1985 nista stopila na vrh Anapurne. Messner je izrazil začudenje in ogorčenje nad odločitvijo.

Kot navajajo na spletni strani snowbrains.com, so slovitemu alpinistu odvzeli dva zapisa iz Guinnessove knjige svetovnih rekordov, potem ko menda ni nikoli dosegel pravega vrha Anapurne. Messnerju že desetletja pripisujejo, da je bil prvi, ki se je povzpel na vseh 14 vrhov, visokih 8000 metrov nadmorske višine ali več.

To mu je uspelo brez uporabe dodatnega kisika, s čimer si je prislužil še en "naslov svetovnega rekorderja", na nekatere od teh vrhov se je povzpel dvakrat. "Gre za neumnosti, ne gre za strokovnjaka, gre zgolj za to, da je zamešal goro, seveda sva osvojila vrh Anapurne," se je na te obtožbe v pogovoru za Anso odzval 79-letni Messner, sicer velik prijatelj Slovenije in slovenskih alpinistov.

"A nikoli nisem zahteval nobenega rekorda, zato mi ga ne morejo vzeti. Poleg tega se gore spreminjajo. Minilo je skoraj 40 let. Če je kdo plezal na Anapurno, sva bila to zagotovo jaz in Hans."

"Nihče, ki se spozna na himalajski alpinizem, ne bi dvomil o najinem podvigu. Jurgalski ne ve ničesar," je dodal Messner. Poleg tega himalajski alpinizem in alpinizem "nista športa in zato ni tekmovanj ali zmagovalcev", je še dejal.