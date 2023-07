Mesta in vasi, ki iščejo nove prebivalce: za selitev ponujajo plačilo

Euronews je pripravil seznam manjših mest oz. vasic po Evropi, ki zaradi depopulacije vsem, ki bi se tja preselili, ponujajo finančne spodbude.

Albinen, Švica

Albinen se nahaja na jugu Švice v kantonu Valais. Danes tam biva le še okoli 250 prebivalcev. Da bi spodbudili priseljevanje, tamkajšnje oblasti družinam ponujajo več kot 50.000 evrov.

Odrasli, mlajši od 45 let, ob selitvi v kraj prejmejo 25.000 švicarskih frankov (25.300 evrov), otroci pa 10.000 frankov (10.120 evrov). Ponudba je sicer na voljo le za švicarske državljane ali tujce, ki v Švici živijo že dalj časa in imajo dovoljenje za prebivanje C. Od kandidatov se zahteva, da živijo v domu, vrednem najmanj 200.000 frankov (202.310 evrov), hkrati pa se morajo zavezati, da bodo v Albinenu živeli najmanj 10 let.