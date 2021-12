'Mesta ni več, to je kot vojno območje ali scena iz filma'

Uničujoč tornado, ki je prizadel zgradbo, je bil le eden od najmanj 50 tornadov, ki so konec tedna prizadeli osem ameriških zveznih držav, vključno z Arkansasom, Illinoisom, Indiano, Kentuckyjem, Missourijem, Mississippijem, Ohiom in Tennesseejem.

Groza se je začela, ko so začeli čutiti veter, čeprav so bili znotraj stavbe. Luči so utripale, začelo je bobneti, se spominja. Nekaj ​​sekund pozneje se je stavba okoli nje raztrgala in se zrušila kot hiša iz kart, opiše trenutke groze.

Kyanna je bila ena od več kot 100 zaposlenih, ki so bili na delu v tovarni, ki zadnje dni dela 24 ur na dan, da bi izpolnila naročila, ki so se povečala zaradi prihajajočih praznikov.

Medtem se je skupina prijateljev odpravila na lov na race v državni park Reelfoot Lake v Tennesseeju, ko so se znašli na poti tornada.

Cayden Rawls, Korbin Stanton in Aaron Jones so vedeli, da so možna neurja, a se niso zavedali preteče nevarnosti.

"Ugotovili smo, da so tornadi, ko smo zaslišali sirene ... približno 15 minut pozneje so udarili," je Jones povedal za CNN.

Še pravočasno se jim je uspelo umakniti v motelsko sobo. Približno 50 metrov od njihovega hotela je bil park prikolic.

Ko so po tornadu odprli vrata, so videli, da je izginilo vse, razen njihovega tovornjaka in nekaj drugih avtomobilov, je dejal Rawls. Prikolice, avtomobili in drevesa so izginili ali ostali raztrgani na koščke.

"Približno 20 metrov za mojim tovornjakom je bil avtodom in tornado ga je popolnoma izbrisal," je dejal Rawls.

"Skoraj ste lahko videli črto, kjer je tornado šel za mojim tovornjakom in vzel avtodom in vse za njim, mojemu tovornjaku pa je le razbil steklo," je dejal Rawls. "Za las nas je zgrešilo."

Moški so nato ure iskali preživele in jim pomagali, je povedal Rawls, ki je sicer prostovoljni gasilec. "Ampak takšne stvari vidiš na televiziji. Trening te ne pripravi na takšne stvari."

"Mesta ni več"

Številni na opustošenih območjih pravijo, da je izginilo življenje, kot so ga poznali. Steven Elder, bankir, je za CNN dejal, da so tornadi "zarezali skozi srce Mayfielda".

Nekoč slikovitega mestnega trga, za katerega so se trudili, da bi ga oživili z novimi trgovinami, ni več. Zvonik sodišča se je podrl. "Mesta ni več, samo ostanki," pravi.

Neurje je uničilo nenadomestljivo zgodovinsko arhitekturo. "To je kot vojno območje ali scena iz filmov," pravi Elder.

Vseeno napoveduje, da se bodo lotili obnove. Elder, nekdanji član mestnega sveta, je v upravnem odboru fundacije Mayfield Community Foundation, ki je prej zbirala denar za pomoč pri covidu-19, zdaj pa zbira denar za okrevanje po tornadu.

Prizadeta skupnost še vedno išče pogrešane, potem pa sledita čiščenje in obnova. In čeprav božič morda ne bo videti tako, kot je bil lani, bo duh praznikov ostal v hvaležnosti, je prepričan Elder, ki se zaveda, da bo okrevanje kraja po naravni katastrofi dolgotrajno.