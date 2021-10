Zagreb, Sarajevo in Beograd te dni z najbolj onesnaženim zrakom na svetu

Iz številnih mest zahodnega Balkana te dni poročajo o izjemnem onesnaženju zraka, nekatere lestvice kakovosti zraka jih občasno uvrščajo v sam vrh najbolj onesnaženih mest na svetu. Razlog so izpusti v prometu, industriji in pri ogrevanju ter temperaturna inverzija, ki onesnažen zrak zadržuje pri tleh, zlasti v kotlinah. In kakšen zrak imamo pri nas?

V Zagrebu, Sarajevu in Beogradu so imeli v zadnjih dneh izrazito slabo kakovost zraka. Vrednosti trdih delcev so bile denimo v nekaterih delih Beograda tudi do štiri- ali petkrat višje od mejnih. "Do poldneva so bile visoke koncentracije, zrak je bil onesnažen in v nekaterih delih mesta zelo onesnažen," je povedal Andrej Šoštarić iz Gradskog zavoda za javno zdravje.

Zaradi spremembe vremena v Beogradu, denimo vetra, so se konec tedna razmere nekoliko izboljšale. A ker je poleg vremenskih in geografskih dejavnikov med razlogi za onesnaženost zraka veliko prometa, težka industrija in slaba energetska učinkovitost, je del bremena za kakovost zraka tudi na državni politiki. "Seveda delamo na tem še bolj, kot smo si zastavili, a rezultatov še ne vidimo," pojasni poslanec v skupščini kantona Sarajevo Dino Konaković.