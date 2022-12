Najdražji mesti na svetu New York in Singapur, najcenejši Damask

Kot navajajo v raziskavi, so se življenjski stroški v največjih mestih letos povišali za 8,1 odstotka. Glavna dejavnika dražjega življenja na urbanih območjih sta vpliv vojne v Ukrajini in vpliv pandemije na dobavne verige.

V raziskavi so primerjali cene blaga in storitev v 172 mestih. Primerjali so cene v dolarjih za več sto izdelkov in storitev. V letošnji pregled sicer niso vključili glavnega mesta Ukrajine, Kijeva. V primerjavi s prejšnjimi leti so zaznali, da so se cene povprečno povišale največ v zadnjih 20 letih.

10 najdražjih mest na svetu