'Mesto greha' nadležnim turistom sporoča: Nočemo vas

Če bodo mestne oblasti uspele doseči svoje, bodo ulice enega najbolj razvpitih mest na svetu napolnjene z obiskovalci, ki bodo cenili njegovo edinstveno dediščino, arhitekturo in kulturo. Nočejo namreč, da bi turiste v mesto vabile zgolj njegove "slabosti". V zadnji pobudi za izboljšanje podobe Amsterdama so tako vključili tudi predloge, kako zmanjšati nevljudno vedenje turistov ter kako izboljšati bivalne razmere in varnost domačinov.

Podžupanja mesta Sofyan Mbarki je bila kritična tudi do nekaterih podjetij, ki da "zlorabljajo podobo Amsterdama in ga prodajajo kot mesto neomajnih možnosti". Posledično pa po njenem mnenju nekatere skupine turistov verjamejo, da je v mestu dovoljeno vse. "Tovrsten turizem in ponudba, ki je posebej namenjena tem skupinam, pri občinski upravi nista zaželena," je bila jasna. S kampanjo odvračanja bodo pričeli spomladi.

Amsterdam tako upa, da bo njihova nova turistična kampanja spremenila sloves mesta kot destinacije, kjer lahko osebe izkusijo droge, alkohol in prostitucijo. Mestni svetniki so zaskrbljeni, da rdeča četrt privablja vulgarno in voajeristično vrsto turizma, ki pa v mestu ni dobrodošla. Mestne kavarne z marihuano medtem v Amsterdam vabijo tudi divje dekliščine in fantovščine.

Posebej nezaželeni so prav britanski turisti, ki veljajo za ene najslabših po obnašanju. Kampanja se bo tako sprva osredotočila prav nanje, če pa bo uspešna, jo bodo razširili tudi na ostale turiste.