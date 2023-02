Mesto, ki se ni zrušilo: kako je Erzin postal zatočišče po turškem potresu

Erzin je od epicentra potresa oddaljen približno 113 km. V mestih, ki so bolj oddaljena od središča, pa tudi v tistih v bližini, kot je Osmanije, ki leži le 19 km stran od Erzina, so se domovi spremenili v ruševine, ljudje, ki so preživeli, pa se še vedno trudijo dobiti pomoč. Nekateri so odšli v Erzin in poiskali zavetje pri sorodnikih. Domačini verjamejo, da so jih gore in hribi, ki obdajajo Erzin, zaščitili. Življenje se sicer za prebivalce večinoma nadaljuje, domačini obedujejo v restavracijah in trgovinah, ki ostajajo odprte, medtem ko je policija v središču mesta osredotočena na usmerjanje prometa v krožišču in ne na iskalno-reševalne akcije.

Kot pravi 39-letni Emre Tibikoglu, ki že šest let dela na občini, in je ta teden nadziral delo v enem od donatorskih centrov, je Erzin, kjer so ceste ostale nedotaknjene in ker je blizu huje prizadetih območij, postal zbirališče donacij, kot sta hrana in oblačila. Mesto nudi pomoč tudi novim prišlekom, ki so prišli z malo ali nič svojimi stvarmi.

Tibikoglu meni, da se je od potresa v Erzin zgrnilo 20.000 ljudi, kar je približno 50-odstotno povečanje prebivalstva v mestu. "Vemo, da smo na potresnem območju," je dejal in navedel vztrajanje sedanjega in prejšnjih županov, da ne dovolijo postavitve stavb, ki niso ustrezale gradbenim predpisom. Tibikoglu je dejal, da so uradniki vedno, ko so ugotovili, da obstajajo nezakonito zgrajene stavbe, zahtevali, da jih porušijo. "Nekateri domačini so bili res jezni zaradi tega," je dejal o stanovalcih, ki živijo v teh stavbah. Vendar je dejal, da je župan vztrajal, saj je vedel, da lahko nekega dne pride do močnega potresa.