Mesto Passau že varčuje z energijo: 'Če bo hudo, želimo biti pripravljeni'

Javne zgradbe in znamenitosti v temi, dve stopinji hladnejši prostori, zgodnejše zapiranje knjižnic, javna stranišča brez tople vode, nedelujoče fontane. Vse to počnejo v nemškem mestu Passau, da bi prihranili energijo. Do konca leta bodo skušali porabo zmanjšati za petino. Čeprav razmere še niso kritične, želimo biti pripravljeni na najhujše, pravi župan in meščanom sporoča, da je na mizi še več ukrepov. V skrajnem primeru to zimo ne bodo odprli notranjih bazenov in savn.