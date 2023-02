'Mesto smo bombardirali s kemikalijami'

Prebivalci kraja East Palestine v ameriški zvezni državi Ohio so vse od 3. februarja v strahu za svoje zdravje. Iztirjenje 50 vagonov, ki so mu sledile eksplozije in požar, je namreč povzročilo pravo ekološko katastrofo. Gasilci so se več dni borili s požari. Dva dni po nesreči pa so lokalne oblasti odredile nujno evakuacijo prebivalcev v bližini železnice, saj je grozilo, da bo razneslo cisterne, sila eksplozije pa bi delce kovinskega ogrodja lahko nesla tudi do kilometer in pol.

Na približno 14 vagonih so prevažali nevarne kemikalije, kot so vinil klorid, butilakrilat, ostanki benzena, etilen glikol monobutil, izobutilen in etilheksil akrilat. Največ je bilo govora o vinil kloridu. To je plin, ki se uporablja pri proizvodnji PVC. Gre za vnetljivo in strupeno snov, ki velja za rakotvorno snov za možgane, pljuča, kri in jetra. V informativni brošuri, ki jo je Ministrstvo za zdravje Ohia pripravilo po nesreči, so opozorili na nevarnosti vdihavanja te snovi. "Zaradi vdihavanja velikih količin vinil klorida lahko postanete omotični ali zaspani ali imate glavobol. Lahko izgubite zavest, če ne greste na svež zrak. Če vdihavate izjemno visoke ravni vinil klorida, lahko umrete. Ljudje, ki več let vdihavajo vinil klorid, lahko razvijejo poškodbe jeter. Prav tako lahko imajo poškodbe živčevja in razvijejo težave z imunskim sistemom," so med drugim zapisali.

Ker ima vinil klorid vrelišče pri -13,4 stopinjah Celzija, ga med sanacijo niso mogli enostavno pretočiti v druge cisterne, saj bi bilo to nevarno. Zato so se oblasti odločile, da bodo izvedle nadzorovano izpuščanje in sežiganje kemikalije na mestu. Pri tem pa so se v ozračje sprostile ogromne količine kemikalij, med drugim klorovodikove kisline in plina fosgena, ki velja za bojni strup.

'To zagotovo ni varno za živali ... ali ljudi'

Prebivalci so poročali, da so celo v zaprtih prostorih lahko vonjali in okusili kemikalije v zraku. Nekateri so tožili o glavobolu. Krožijo tudi informacije, o poginu živali na širšem območju. Taylor Holzer, ki ima mlekarno tik zunaj evakuacijskega območja, je za WKBN dejal, da je zaradi onesnaženja hudo zbolelo in tudi poginilo več lisic, ki jih ima na svojem posestvu.

"Kar naenkrat je začela močno kašljati, nato je samo utihnila in imela drisko, zgodilo se je zelo hitro," je dejal. Nekatere druge lisice imajo solze oči in zabuhle obraze in že več dni odklanjajo hrano. "Dim in kemikalije iz vlaka so edini možen krivec, ker se to ne zgodi kar tako. Krive so kemikalije, za katere nam pravijo, da so varne v zraku, a to zagotovo ni varno za živali ... ali ljudi," je poudaril.