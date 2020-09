Mesto v strahu pred amebo, ki napade možgane

Opozorilo še vedno velja za okoli 27.000 ljudi, oblasti pa so sporočile, da so še posebej ranljivi otroci, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Upravljavci sistema so se lotili čiščenja sistema, potekajo pa tudi obsežna testiranja, ki naj bi pokazala, kdaj bo voda resnično spet varna za uporabo.

Preiskava v mestu se je začela, potem ko so v začetku meseca v bolnišnico sprejeli šestletnika, pri katerem so potrdili prisotnost amebe. Deček je kasneje umrl, poroča BBC.

Amebo naegleria fowleri je v sladki vodi mogoče najti po vsem svetu, težava pa je, če v stik z njo pridejo ljudje, še posebej najbolj ranljive skupine, saj so okužbe večinoma usodne. Ameba v telo vstopi skozi nosno votlino od tam pa potuje do možganov in povzroči vnetje.

CDC piše, da se najpogosteje okužijo ljudje, ki z amebo pridejo v stik med plavanjem in potapljanjem v sladki vodi in dodajajo, da se okužba ne prenaša s človeka na človeka.

Med simptomi okužbe izpostavljajo vročino, slabost, bruhanje, otrdelost vratu in hude glavobole. Smrt v večini primerov nastopi v tednu dni. Letos so v ZDA o okužbi že poročali tudi s Floride.