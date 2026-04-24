Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Meta namerava zaradi AI ukiniti 8000 delovnih mest

New York, 24. 04. 2026 08.26 pred 55 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
Meta

Ameriški tehnološki velikan Meta je naznanil, da bo ukinil okrog 8000 delovnih mest, kar predstavlja deset odstotkov vseh pri tem podjetju. Poleg tega ne bo zapolnil 6000 trenutno praznih delovnih mest.

Vodja kadrovske službe Janelle Gale je sporočila, da želi podjetje s tem poskrbeti za učinkovitejše vodenje in izravnavo naložb. Z drugimi besedami gre za uresničitev načrta glavnega izvršnega direktorja Mete Marka Zuckerberga za povečanje vlaganj v razvoj umetne inteligence.

S prostovoljnimi odkupi namerava prvič doslej število zaposlenih zmanjšati tudi Microsoft. Starejšim in tistim z dolgo delovno dobo namerava omogočiti predčasno upokojitev, namesto da bi jih odpustili. Po poročanju CNBC naj bi bilo do ponudbe upravičenih sedem odstotkov zaposlenih, katerih delovna doba in starost skupaj znašata 70 ali več let.

Meta je januarja poročala o četrtletnih dobičkih, ki so presegli tržna pričakovanja, saj so se prihodki povečali skupaj z naložbami v umetno inteligenco. Medtem so stroški znašali 35,15 milijarde dolarjev, kar je 40-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Kapitalski izdatki, vključno z infrastrukturo, kot so podatkovni centri za pogon umetne inteligence, so v tem četrtletju znašali 22,14 milijarde dolarjev. Meta je za tekoče poslovno leto napovedala naložbe v višini od 115 do 135 milijard dolarjev - predvsem v razvoj umetne inteligence.

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
taft007
24. 04. 2026 09.19
Čez 10 let bodo pa vsa ta podjetja ugotovila, da ni nikogar, ki bi kupoval izdelke. Ko kača začne jesti lasten rep je krog sklenjen.
Odgovori
0 0
weber1
24. 04. 2026 09.15
Takšne bi morali že zdavnaj izgnati iz Slovenije, nazaj na Balkan..
Odgovori
0 0
Wolfman
24. 04. 2026 09.02
Izbrani načrtno ustvarjajo zdrahe po ZDA!
Odgovori
+0
1 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669