Meta namerava zaradi AI ukiniti 8000 delovnih mest

Vodja kadrovske službe Janelle Gale je sporočila, da želi podjetje s tem poskrbeti za učinkovitejše vodenje in izravnavo naložb. Z drugimi besedami gre za uresničitev načrta glavnega izvršnega direktorja Mete Marka Zuckerberga za povečanje vlaganj v razvoj umetne inteligence.

S prostovoljnimi odkupi namerava prvič doslej število zaposlenih zmanjšati tudi Microsoft. Starejšim in tistim z dolgo delovno dobo namerava omogočiti predčasno upokojitev, namesto da bi jih odpustili. Po poročanju CNBC naj bi bilo do ponudbe upravičenih sedem odstotkov zaposlenih, katerih delovna doba in starost skupaj znašata 70 ali več let.

Meta je januarja poročala o četrtletnih dobičkih, ki so presegli tržna pričakovanja, saj so se prihodki povečali skupaj z naložbami v umetno inteligenco. Medtem so stroški znašali 35,15 milijarde dolarjev, kar je 40-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Kapitalski izdatki, vključno z infrastrukturo, kot so podatkovni centri za pogon umetne inteligence, so v tem četrtletju znašali 22,14 milijarde dolarjev. Meta je za tekoče poslovno leto napovedala naložbe v višini od 115 do 135 milijard dolarjev - predvsem v razvoj umetne inteligence.