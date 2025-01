Meta odpravila preverjanje dejstev: želijo ugoditi Trumpu?

Meta, ki ima med drugim v lasti dve globalno izredno priljubljeni omrežji Facebook in Instagram, bo tako v ZDA končala sodelovanje z zunanjimi sodelavci, ki so preverjali objave ter jih po potrebi označevali kot zavajajoče ali lažne. Po besedah Zuckerberga so bili namreč ti politično pristranski in so izgubili več zaupanja, kot so ga ustvarili.

Namesto tega bo Meta sledila omrežju X, kjer lahko uporabniki sami s t. i. skupnostnimi zabeležkami (v izvirniku community notes) pod objavami tem dodajo kontekst ali izpostavijo, da so lažne.

Kot navaja X, ta program ne deluje na podlagi mnenja večine. Za prepoznavanje opomb, ki so uporabne za širok krog ljudi, je potrebno soglasje med sodelujočimi, ki se v svojih preteklih ocenah včasih niso strinjali. Na ta način so po njihovih navedbah preprečene enostranske ocene.