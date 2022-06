Meta ostala brez glavne operativne direktorice

"Razprava okrog družbenih medijev se je od zgodnjih dni povsem spremenila. Nikoli ni bilo lahko, ampak mora biti težko. Naši izdelki imajo velik učinek, zato nosimo odgovornost, da jih izdelamo tako, da ščitijo zasebnost in varnost ljudi," je sporočila Sheryl Sandberg in se ustanovitelju Facebooka Marku Zuckerbergu zahvalila za zaupanje.

Sandbergova je bila na začetku razvoja Facebooka ena od redkih "odraslih" oseb v upravnem odboru podjetja, ostalo pa so bili večinoma mladeniči, kot je bil Zuckerberg, ki niso imeli izkušenj z velikimi podjetji. Delnice Mete so po njenem sporočilu za javnost padle za več kot 2,5 odstotka.

Pri vodenju Facebooka oziroma Mete si je nabrala dovolj premoženja, da se lahko pri svojih 52 letih upokoji in ubada z dobrodelno fundacijo, ki nosi ime njenega pokojnega moža Dava Goldberga. Poleg tega bo ostala v upravnem odboru Mete tudi po upokojitvi, ki bo nastopila jeseni. "Ko se je Sherly pridružila, sem bil star šele 28 let in sem komaj kaj vedel o vodenju podjetja. Sheryl je oblikovala naš oglasni posel, najela izjemne ljudi, oblikovala našo vodstveno kulturo in me naučila, kako se vodi podjetje," je sporočil Zuckerberg.

Sandbergova je leta 2018 v kongresu priznala, da so Rusi Facebook izkoristili za propagando in zavajanja pred volitvami leta 2016, na kar se je podjetje prepočasi odzvalo. Leta 2020, v času pandemije covida-19, je Facebook hitreje ukrepal, ko so začeli uporabniki širiti dezinformacije o bolezni, zdravilih in podobnih zadevah okrog koronavirusa. Sandbergova je k Facebooku prišla od Googla, še prej pa je bila šefica kabineta bivšega finančnega ministra ZDA Larryja Summersa.