Metali kamne in molotovke, policija s solzivcem in vodnim topom

Po podatkih organizatorjev se je protestov proti deložaciji kulturnega centra Askatasuna, ki so jo oblasti izvedle malo pred božičem, udeležilo okoli 50.000 ljudi. Mnogi med njimi so nosili palestinske zastave. Policija medtem navaja, da je bilo udeležencev okoli 15.000.

Sčasoma naj bi protestniki pričeli v policiste metati kamne, molotovke in druge predmete. Zanetili naj bi tudi več požarov, med drugim je zagorel policijski kombi. Policija se je odzvala s solzivcem in vodnim topom.