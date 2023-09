Metanje granat, streljanje in 'nova' ruska zgodovina za otroke

Ne zaradi nenadnih domoljubnih čustev, zaradi vlade v Moskvi se javne šole v Rusiji vse bolj militarizirajo. V nekaterih vrtcih si otroci namesto trenirke in copatk nadenejo kar vojaške uniforme in trenirajo koračnico. Starejši otroci se učijo kopati jarke, metati granate in streljati s pravim strelivom. Služenje v oboroženih silah je postalo vse bolj opevano po ruski invaziji v Ukrajini, najstniki tako zdaj že kar sami ustanavljajo "prostovoljne čete". Ruske otroke torej država pripravlja na vojno, poroča CNN.

Minister za izobraževanje Sergej Kravcov je nedavno povedal, da je v ruskih šolah in fakultetah zdaj približno 10.000 tako imenovanih "vojaško-patriotskih klubov", v katerih sodeluje četrt milijona ljudi. Očitno so se napori vlade v Moskvi obrestovali, mladi širom Rusije z zadovoljstvom sodelujejo v vseh vojaških vajah in se učijo o vojski. Obvezne so namreč ure o vojaško-patriotskih vrednotah. Letos so tako učenci dobili povsem nov predmet, ki ga je uradno predstavil ruski predsednik Vladimir Putin : Osnove varnosti in obrambe domovine.

Ministrstvo za izobraževanja zdaj organizira vse vrste dejavnosti, od ekskurzij v vojašnice, vojaško-športnih iger in srečanj z vojaškim osebjem vse do izobraževanj o brezpilotnih letalih. Srednješolci so šli korak dlje, učijo se uporabe streliva pod vodstvom izkušenih častnikov vojaških enot in inštruktorjev. Program je letos v preizkušnji, učencem pa naj bi privzgojil razumevanje in sprejemanje estetike vojaških uniform, vojaških obredov in bojnih tradicij, je zapisano v dokumentu ministrstva za izobraževanja, ki ga je razkril ruski neodvisni medij Important Stories.

Na novo se piše tudi zgodovina

Standardni učbenik "Zgodovina Rusije" ima zdaj na naslovnici sliko krimskega mostu, dodali pa so mu novo poglavje, ki je posvečeno nedavni zgodovini Ukrajine, navaja CNN. V njem so poglavja z naslovi "Oživitev nacizma", "Ukrajinski neonacizem" in "Rusija je država junakov". To se sicer povsem sklada z retoriko vodilnih v Kremlju, ki invazijo na Ukrajino predstavljajo kot "posebno misijo za zaščito rusko govorečih ljudi pred genocidom s strani neonacistov".