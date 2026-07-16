Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Meteocunami na Hvaru: najprej voda do kolen, nato izrazita oseka

Stari Grad, 16. 07. 2026 08.23 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Hvar

Močne nevihte, ki so se v sredo popoldne razvile nad severno Italijo, so sinoči dosegle severni in srednji del Jadrana. V Starem Gradu na Hvaru so bili medtem priča nevsakdanjemu pojavu – t. i. meteocunamiju.

Okoli 23. ure se je sprva v Starem Gradu na Hvaru pojavila plima, morska gladina pa se je dvignila za več kot 30 centimetrov. Nato se je morje nenadoma spustilo za okoli 60 centimetrov pod normalno gladino, zaradi česar so čolni ostali na suhem, poroča net.hr.

"Na spodnjem delu obale se je morje dvignilo za približno 30 centimetrov, na spodnjem delu pa za približno deset. Najbolj presenečeni so bili turisti, ki so ta pojav verjetno videli prvič. Nekaterim je morje segalo do kolen in so bežali pred valovanjem. Sledila je oseka, ko so se čolni dotaknili morskega dna. Vsekakor zelo zanimivo," je za Dalmacijo Danas povedal domačin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

T. i. meteocunami je posledica nenadnih sprememb zračnega tlaka ob prehodu nevihtnega sistema. Nevihtna fronta ustvari val, ki se premika proti obali, nihanje morske gladine pa se najbolj občuti v plitvih zalivih oz. območjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na območju Zadra je medtem v sredo zvečer pihal orkanski veter, gasilci pa so večkrat posredovali zaradi podrtih dreves in posledic toče. Na zadrski rivi se je prevrnila tudi ena jadrnica.

Razlagalnik

Meteocunami, znan tudi kot 'šćiga' v nekaterih delih Jadrana, je meteorološko pogojen val, ki ga povzročijo hitre spremembe zračnega tlaka, pogosto povezane z nevihtnimi sistemi, cikloni ali atmosferskimi gravitacijskimi valovi. Za razliko od klasičnih cunamijev, ki nastanejo zaradi geoloških premikov, kot so potresi, vulkanski izbruhi ali podvodni plazovi, so meteocunamiji posledica atmosferskih motenj. Ti valovi se lahko v specifičnih plitvih zalivih zaradi resonance znatno ojačajo, kar povzroči nenadno nihanje morske gladine.

Plitvi zalivi in zalivi z specifično geometrijo obale so bolj dovzetni za meteocunamije zaradi pojava, imenovanega resonanca. Ko se atmosferski val premika s hitrostjo, ki je blizu hitrosti dolgega vala v plitvi vodi, se energija valovanja prenese na morje in se v zalivu ojača. Ker ima zaliv v Starem Gradu specifično obliko in globino, deluje kot naravni ojačevalec, ki ujame energijo valov, kar povzroči, da se nihanje gladine močno poveča, ko val doseže obalo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
hvar meteocunami

Nižja obdavčitev najemnin – državna subvencija za lastnike stanovanj?

Dim kanadskih požarov dosegel tudi New York

24ur.com Na Hrvaškem vodne trombe, v Poreču zabeležili meteocunami: kaj je to?
Dominvrt.si Kaj se dogaja s severnim Jadranom?
24ur.com Močna eksplozija na Stromboliju, nad otokom se je dvignil oblak pepela
24ur.com Barkovljanka nekoč in danes
24ur.com Na Primorskem verjetnost za nastanek močnih neviht z nalivi, sunki vetra in točo
24ur.com Močan nevihtni sistem na zahodu, nevihte s točo tudi na Štajerskem
24ur.com Mraz, megla in brezvetrje: pri Trstu zabeležili izredno redek pojav
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggbrader
16. 07. 2026 08.36
Octavia je čoln, ...po novem ?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Pediatri svarijo: pijača, ki jo obožujejo otroci, lahko škoduje njihovemu zdravju
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Oče, ki bere, podari otroku nekaj za vse življenje
Oče, ki bere, podari otroku nekaj za vse življenje
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
zadovoljna
Portal
Tako lepa je sestra najbolj vroče pevke na svetu
Skriti dragulj s plažo, ki očara vse generacije
Skriti dragulj s plažo, ki očara vse generacije
Kako pravilno negovati kožo po sončenju?
Kako pravilno negovati kožo po sončenju?
Pozabite na kričeče manikire: največji lepotni trend leta 2026 so naravni nohti
Pozabite na kričeče manikire: največji lepotni trend leta 2026 so naravni nohti
vizita
Portal
To se zgodi vašemu telesu, če vsak dan hodite vsaj 30 minut
Mislite, da je zdravo? To je živilo, ki ga strokovnjaki za črevesje jedo zelo previdno – mnogi ga imajo doma
Mislite, da je zdravo? To je živilo, ki ga strokovnjaki za črevesje jedo zelo previdno – mnogi ga imajo doma
Probiotiki, prebiotiki ali postbiotiki? Razlika je večja, kot si mislite
Probiotiki, prebiotiki ali postbiotiki? Razlika je večja, kot si mislite
Endometrioza: od blagih sprememb do težkih oblik bolezni
Endometrioza: od blagih sprememb do težkih oblik bolezni
cekin
Portal
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
moskisvet
Portal
Slovenski pevec pri 60 pokazal izklesano telo: Nobenega TRT-ja, nobenih peptidov
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Kako opustiti kajenje in kaj se zgodi z našim telesom, ko prenehamo?
Kako opustiti kajenje in kaj se zgodi z našim telesom, ko prenehamo?
dominvrt
Portal
Imate te rastline skupaj? Strokovnjaki opozarjajo, da to ni najboljša ideja
Zaradi vročine psa polijejo z mrzlo vodo, a učinek je lahko ravno nasproten
Zaradi vročine psa polijejo z mrzlo vodo, a učinek je lahko ravno nasproten
Vaš kuhinjski robot skriva umazanijo na mestih, ki jih skoraj nihče ne očisti
Vaš kuhinjski robot skriva umazanijo na mestih, ki jih skoraj nihče ne očisti
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
okusno
Portal
Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Iz navadnih jajčevcev nastane jed, ki izgine s krožnika v hipu
Iz navadnih jajčevcev nastane jed, ki izgine s krožnika v hipu
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
voyo
Portal
Hitri in drzni 5
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804