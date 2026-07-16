Meteocunami na Hvaru: najprej voda do kolen, nato izrazita oseka

Okoli 23. ure se je sprva v Starem Gradu na Hvaru pojavila plima, morska gladina pa se je dvignila za več kot 30 centimetrov. Nato se je morje nenadoma spustilo za okoli 60 centimetrov pod normalno gladino, zaradi česar so čolni ostali na suhem, poroča net.hr.

"Na spodnjem delu obale se je morje dvignilo za približno 30 centimetrov, na spodnjem delu pa za približno deset. Najbolj presenečeni so bili turisti, ki so ta pojav verjetno videli prvič. Nekaterim je morje segalo do kolen in so bežali pred valovanjem. Sledila je oseka, ko so se čolni dotaknili morskega dna. Vsekakor zelo zanimivo," je za Dalmacijo Danas povedal domačin.