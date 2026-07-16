Meteocunami na Hvaru: najprej voda do kolen, nato izrazita oseka

Okoli 23. ure se je sprva v Starem Gradu na Hvaru pojavila plima, morska gladina pa se je dvignila za več kot 30 centimetrov. Nato se je morje nenadoma spustilo za okoli 60 centimetrov pod normalno gladino, zaradi česar so čolni ostali na suhem, poroča net.hr.
"Na spodnjem delu obale se je morje dvignilo za približno 30 centimetrov, na spodnjem delu pa za približno deset. Najbolj presenečeni so bili turisti, ki so ta pojav verjetno videli prvič. Nekaterim je morje segalo do kolen in so bežali pred valovanjem. Sledila je oseka, ko so se čolni dotaknili morskega dna. Vsekakor zelo zanimivo," je za Dalmacijo Danas povedal domačin.
T. i. meteocunami je posledica nenadnih sprememb zračnega tlaka ob prehodu nevihtnega sistema. Nevihtna fronta ustvari val, ki se premika proti obali, nihanje morske gladine pa se najbolj občuti v plitvih zalivih oz. območjih.
Na območju Zadra je medtem v sredo zvečer pihal orkanski veter, gasilci pa so večkrat posredovali zaradi podrtih dreves in posledic toče. Na zadrski rivi se je prevrnila tudi ena jadrnica.
Meteocunami, znan tudi kot 'šćiga' v nekaterih delih Jadrana, je meteorološko pogojen val, ki ga povzročijo hitre spremembe zračnega tlaka, pogosto povezane z nevihtnimi sistemi, cikloni ali atmosferskimi gravitacijskimi valovi. Za razliko od klasičnih cunamijev, ki nastanejo zaradi geoloških premikov, kot so potresi, vulkanski izbruhi ali podvodni plazovi, so meteocunamiji posledica atmosferskih motenj. Ti valovi se lahko v specifičnih plitvih zalivih zaradi resonance znatno ojačajo, kar povzroči nenadno nihanje morske gladine.
Plitvi zalivi in zalivi z specifično geometrijo obale so bolj dovzetni za meteocunamije zaradi pojava, imenovanega resonanca. Ko se atmosferski val premika s hitrostjo, ki je blizu hitrosti dolgega vala v plitvi vodi, se energija valovanja prenese na morje in se v zalivu ojača. Ker ima zaliv v Starem Gradu specifično obliko in globino, deluje kot naravni ojačevalec, ki ujame energijo valov, kar povzroči, da se nihanje gladine močno poveča, ko val doseže obalo.
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