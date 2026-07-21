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Meteocunami presenetil obale Jadrana

Mali Lošinj, 21. 07. 2026 21.21 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Denis Malačič
Razburkano morje

Del severnega Jadrana je prizadel meteocunami. V Malem Lošinju je morje poplavilo obalno promenado. Po besedah domačinov je pojav trajal približno 15 minut, spremljali pa so ga močni sunki vetra. Gladina morja se je dvignila za približno 30 centimetrov. Nenavaden naravni pojav je v sredo zvečer presenetil tudi prebivalce in turiste v Starem Gradu na Hvaru. Tam se je morje najprej dvignilo za več kot 30 centimetrov in zalilo del obale, nato pa se je v le nekaj trenutkih umaknilo za približno 60 centimetrov pod običajno gladino. Nekatere ladje so se zaradi nizke vode dotaknile morskega dna, več čolnov pa je nenadoma obstalo na suhem. Kako pravzaprav nastane meteocunami in zakaj lahko morje v le nekaj minutah tako dramatično spremeni svojo gladino?

Meteocunami je redek pojav, na videz podoben cunamiju, vendar ga ne povzroči potres, temveč vreme. Vse se začne ob prehodu močne nevihte in hladne fronte, ko nad morjem pride do hitre spremembe zračnega tlaka. Ta sprememba vzbudi dolg val, ki začne potovati po morski gladini.

Če se vremenska motnja premika približno enako hitro kot nastali val, pride do pojava, ki mu pravimo resonanca. Zato se val postopoma krepi in prenaša vse več energije. Ko doseže plitvejše morje ter zalive ali pristanišča, se lahko njegova višina še dodatno poveča.

Posledice so lahko zelo hitre in nepričakovane: morska gladina se v nekaj minutah nenadoma dvigne ali umakne, pojavijo se močni morski tokovi, ponekod pa pride tudi do poplavljanja obale.

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