Meteocunami presenetil obale Jadrana

Meteocunami je redek pojav, na videz podoben cunamiju, vendar ga ne povzroči potres, temveč vreme. Vse se začne ob prehodu močne nevihte in hladne fronte, ko nad morjem pride do hitre spremembe zračnega tlaka. Ta sprememba vzbudi dolg val, ki začne potovati po morski gladini.

Če se vremenska motnja premika približno enako hitro kot nastali val, pride do pojava, ki mu pravimo resonanca. Zato se val postopoma krepi in prenaša vse več energije. Ko doseže plitvejše morje ter zalive ali pristanišča, se lahko njegova višina še dodatno poveča.

Posledice so lahko zelo hitre in nepričakovane: morska gladina se v nekaj minutah nenadoma dvigne ali umakne, pojavijo se močni morski tokovi, ponekod pa pride tudi do poplavljanja obale.