Meteorit, ki je padel na hišo Američana, starejši od Zemlje

Washington, 10. 08. 2025 19.08 | Posodobljeno pred 39 minutami

Znanstveniki so preučili ostanke meteorita, ki je konec junija padel na hišo moškega iz ameriške zvezne države Georgia. Ugotovili so, da je meteorit nastal pred 4,56 milijarde let, kar pomeni, da je približno 20 milijonov let starejši od našega planeta.

Preden je 26. junija sredi belega dne padel na hišo v mestu McDonough, so meteorit na nebu opazili številni prebivalci Georgie, ki so poročali o glasnem bobnenju. 

Več delčkov meteorita, ki so poškodovali streho na hiši moškega, so prevzeli znanstveniki, da bi analizirali njihov izvor. Po nekaj več kot mesecu dni so rezultati znani. Kot je za BBC povedal Scott Harris, geolog z Univerze v Georgii, ima padli meteorit dolgo zgodovino. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z optično in elektronsko mikroskopijo so ugotovili, da gre za hondrit, kamniti meteorit. Nastal je pred približno 4,56 milijarde let, kar pomeni, da je starejši od Zemlje. 

Gre že za ostanke 27. meteorita, ki so ga našli v zvezni državi Georgia. "Nekoč smo to pričakovali enkrat na nekaj desetletij in ne večkrat v 20 letih, kot zdaj," je povedal Harris. 

Sodobna tehnologija in vse bolj pozorna javnost bosta po njegovem mnenju privedla še do več najdb meteoritov. Na ta način znanstveniki bolje razumejo grožnje, ki jih predstavljajo 'pošiljke' iz vesolja. "Nekega dne se bo ponudila priložnost, in nikoli ne vemo, kdaj nas bo udarilo nekaj velikega in ustvarilo katastrofalne razmere. Če se lahko pred tem zaščitimo, potem si želimo ugotoviti, kako," je še dejal.

