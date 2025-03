Meteorološka pomlad 2025 je tu, temperature za 10-15 stopinj višje

V Evropo je prišla meteorološka pomlad 2025, z njo pa v severno, srednjo in vzhodno Evropo, vključno z Balkanskim polotokom, prihaja močan vročinski val s temperaturami 10-15 stopinj Celzija nad običajnimi.

Dodaja, da se bo vročinski val vsaj teden dni vzpostavljal pod intenzivno vročinsko kupolo in da bi se vremenski vzorec lahko spremenil po koncu tedna.

"V ponedeljek se je začela obsežna blokada, ki bo postopno krepila sistem visokega zračnega tlaka na površju v osrednjem delu evropske celine. To bo povzročilo občutno toplejše obdobje za večji del Evrope, z najbolj izrazitimi temperaturnimi anomalijami v drugi polovici tedna," pojasnjuje eden glavnih ustvarjalcev portala Severe Weather Europe , Marko Korošec .

Vzrok: vročinska kupola

Vročinska kupola je vremenski pojav, ki v zgornji atmosferi na enem mestu ujame zračne tokove. V njej se zrak zaradi vse bolj suhih in toplih tal ob sončnem vremenu postopno segreva, hkrati pa se v višinah spušča proti tlom, kar pomeni drugi vir segrevanja ozračja in prepreko za kopičenje vodne pare, ki bi lahko sprožila nevihte in osvežitev.