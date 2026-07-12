Metri od katastrofe: kanader med gašenjem zadel kabel helikopterja

Med gašenjem obsežnega požara v okolici kraja Guspini na Sardiniji se je zgodil nevaren incident med dvema gasilskima zrakoplovoma. Med usklajenimi intervencijami je kanader, ki je priletel iz baze v Olbii, med letom zadel približno 30 metrov dolg kabel helikopterja Super Puma, poroča italijanski L'Unione Sarda.

Na kablu je bil pritrjen velik rezervoar za zajemanje in odmetavanje vode, ki ga helikopterji uporabljajo pri gašenju požarov. Ob trku se je kabel pretrgal, zaradi česar sta morala tako kanader kot helikopter opraviti zasilni pristanek.