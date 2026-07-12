Metri od katastrofe: kanader med gašenjem zadel kabel helikopterja

Med gašenjem obsežnega požara v okolici kraja Guspini na Sardiniji se je zgodil nevaren incident med dvema gasilskima zrakoplovoma. Med usklajenimi intervencijami je kanader, ki je priletel iz baze v Olbii, med letom zadel približno 30 metrov dolg kabel helikopterja Super Puma, poroča italijanski L'Unione Sarda.
Na kablu je bil pritrjen velik rezervoar za zajemanje in odmetavanje vode, ki ga helikopterji uporabljajo pri gašenju požarov. Ob trku se je kabel pretrgal, zaradi česar sta morala tako kanader kot helikopter opraviti zasilni pristanek.
Italijanska gozdarska služba je sporočila, da sta tako kanader kot helikopter varno pristala in da člani obeh posadk niso bili poškodovani. Po pristanku so opravili tehnične preglede obeh letalnikov.
"Kanader je priletel pod helikopterjem in zadel kabel, ki se je nato odtrgal. Le malo je manjkalo do tragedije," je dogajanje opisal očividec. Takoj po dogodku je poklical pristojne službe in jih obvestil o nesreči. Po njegovih besedah je posadka kanaderja nato odvrgla vodo, ki jo je imela v rezervoarju.
Vzrok incidenta pristojni organi še preiskujejo. Po prvih informacijah večje škode ali poškodb ni bilo, dogodek pa je znova opozoril na zahtevnost in tveganja zračnega gašenja požarov, kjer je usklajevanje več zrakoplovov v omejenem zračnem prostoru in ob poslabšani vidljivosti izjemno zahtevno.
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