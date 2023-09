Metsola: Ob ustreznem nadzorovanju zunanjih meja, nadzor notranjih ne bi bil potreben

Predsednica parlamenta je glede podaljševanja nadzora na notranjih schengenskih mejah, ki ga med drugim Avstrija že osem let izvaja na meji s Slovenijo, poudarila, da je to skrb vzbujajoče. Razlog za zapiranje meja, za kar sta se v zadnjem času odločili tudi Nemčija na mejah s Poljsko in Češko ter Poljska na meji s Slovaško, pa vidi v tem, da zunanje meje ne delujejo ustrezno. "Če povem z drugimi besedami, če bi imeli ustrezen nadzor oziroma ustrezne postopke na zunanjih mejah, ne bi bilo potrebe po ponovnem uvajanju notranjih meja," je povedala.

Evropski parlament je sicer nedavno prekinil pogajanja s Svetom EU o predlogih uredbe o varnostnem preverjanju na zunanjih mejah unije in uredbe o zbirki prstnih odtisov Eurodac, ki sta del pakta o migracijah in azilu. Za to so se poslanci odločili, ker se članice ne morejo dogovoriti o predlogu uredbe o kriznih situacijah, ki je prav tako del pakta. "Na to ne bi gledala kot na premor v pogajanjih o določenih aktih, ampak gre za to, da ne moremo nasloviti zgolj varnostnega vidika migracij, ne pa tudi azilnega," je dejala predsednica parlamenta.

Izrazila je upanje, da bodo države članice dogovor o uredbi o kriznih situacijah našle še ta ali pa prihodnji teden. "Treba je zagotoviti, da se v Svetu EU ne bo oblikovala manjšina, ki bi to blokirala," je poudarila, pri čemer ni želela izpostavljati posameznih držav članic. Optimistična je, ker svojim volivcem ne bi mogla pojasniti, da v celotnem mandatu niso mogli najti rešitve za soočanje z migracijami. Pri tem je spomnila, da so bile migracije pred volitvami leta 2019 glavna skrb evropskih volivcev, nove volitve pa so vse bližje. Potekale bodo med 6. in 9. junijem prihodnje leto.

Pričakuje težko predvolilno kampanjo

Malteška političarka iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP), ki se bo tudi sama potegovala za tretji mandat evropske poslanke, pričakuje težko predvolilno kampanjo. Volivcem bo treba namreč pojasniti, kako jim je uspelo razrešiti krize in sprejeti tudi druge potrebne odločitve, na primer na področju podnebja. Glavno sporočilo pa mora biti, da so v središču teh odločitev ljudje.

Poudarila je, da politiki osrednjih političnih strank ne smejo ignorirati nevarnosti za vzpon skrajnežev, ampak se morajo zoperstaviti njihovi narativi. Poleg tega se morajo osredotočiti na tiste volivce, ki so jih izgubili, je povedala Metsola.