Metsola v javni register prepozno prijavila 125 daril: šampanjci, kipci in zlato

A dva dni za tem je v javni register prijavila 142 daril. Med njimi so se znašla predvsem protokolarna, ki jih je prejela ob obiskih po Evropi. Med njimi je zlati kipec stolpa, ki ga je prejela od maroškega politika Naama Mayare , bela obleka z zlato vezenino, ki jo je prejela od govornice iz Bahraina Fawzie Zainali, šal francoske premierke Élisabeth Borne , brezžične slušalke nemškega zveznega odbora, vaza s Češke, bela bluza iz Moldavije ... pa tudi knjige, dekorativni krožniki, šampanjci, bela vina, čokolade, praline, torte, posušene salame, kipec iz 12. stoletja pred našim štetjem ...

A spet drugi so izpostavili, da je še v ponedeljek predsednica za Financial Times trdila, da vsa darila pošlje nazaj. "Vsako darilo, ki ga prejmem, pošljem nazaj," je dejala, ob tem pa ostale člane organa pozvala, naj storijo enako.

A zaradi funkcije darila predsedniku parlamenta ne pripadajo osebi, ki zaseda položaj, ampak uniji. Zato je interpretacija pravila, da je to pri predsednikih drugačno, napačna, pa opozarjajo nekateri.

Njena ekipa jo je kasneje zagovarjala, da je bila s (čeprav pozno) prijavo vseh prejetih daril transparentna, kar da prejšnji parlamentarni predsedniki niso bili. "Ker gre za predsednico parlamenta, roki oddaje zanjo ne veljajo, lahko si ga izbere sama," je prav tako dejal njen tiskovni predstavnik. Dodal je, da "si želi biti predsednica karseda transparentna in s prijavo vseh daril postati vzor ostalim članom parlamenta".

Predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola je v javni register prijavila 142 daril, ki jih je prejela v času svojega predsedovanja. A nekateri so ob tem opazili, da je pri prijavi 125 izmed teh zamujala tudi za več mesecev, piše Politico .

Predsednik ne more delovati na podlagi 'nenapisanih pravil'

Na seznamu so tudi darila, ki jih je prejela že pred slabim letom ob nastopu na položaj. Ob tem je predsednica obljubila, da bo seznam od zdaj naprej posodabljala v skladu s pravili za člane parlamenta.

Na listi je le eno, ki je presegalo vrednost 150 evrov, gre za darilo zunanjega ministra Združenih arabskih emiratov, podaril ji je 'ikono in predalnik ter posamično zavite datlje'.

Do prepozne odločitve je bil sicer javno kritičen tudi sopredsednik skupine Zelenih Terry Reintke , ki je dejal, da primer le dokazuje, da parlament potrebuje neodvisno etično telo. "Transparentnost bi morala veljati za vse. To, da je darila navsezadnje le prijavila, je le dobro," tudi meni in dodaja, da je treba nujno poostriti nadzor nad upoštevanjem pravil v parlamentu.

Nepravilnosti Metsole sledijo aferi Qatargate, v kateri je udeleženih več (nekdanjih) članov evropskega parlamenta. A ravno ta naj bi Metsolo prepričala, da mora tudi sama delovati v skladu s pravili. "Scenarij se je spremenil. To pomeni, da bom v javni register prijavila vse," je razložila.

Nenavadno je namreč predvsem to, da je za sankcioniranje neupoštevanja tega pravila odgovorna kar predsednica sama, zato ima svojo kazen v lastnih rokah.

Metsola druga predsednica parlamenta, ki je darila vnesla v register

V pravilniku za člane parlamenta je navedeno, da mora član oziroma članica darila v javni register prijaviti najkasneje do konca meseca po prejemu. A kot so dejali tiskovni predstavniki parlamenta, predsedniki institucije prejetih daril načeloma niso vpisovali v register. Namesto tega so jih ob izteku mandata razglasili parlamentarni javni službi.

Od začetka veljavnosti pravila, ki so ga sprejeli sredi leta 2019, je le en predsednik parlamenta darove vnesel v register, in sicer Antonio Tajani, ki je organu predsedoval od leta 2017 do 2019. Glede na javne podatke je v tem času prejel eno darilo – knjigo portretov, ki mu jo je podaril portugalski politik.