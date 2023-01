MH17: Obravnavo tožbe proti Rusiji bo odločilo območje izstrelitve rakete

Letalo Boeing 777 se je pred slabimi sedmimi leti s 298 osebami na krovu podalo iz Amsterdama v Kualo Lumpur. A med preletom ukrajinske regije Donbas, kjer so v tistem času potekali spopadi med Ukrajinci in ukrajinskimi separatisti, je vanj priletela raketa ruske izdelave. Raketo zemlja-zrak so izstrelili separatisti, naklonjeni Moskvi. Letalo je posledično razpadlo v zraku, preživel ni nihče izmed potnikov ali članov posadke.

Mednarodni preiskovalci so ugotovili, da je letalo sestrelila raketa vrste Buk, ki so jo na območje Ukrajine, ki je bilo pod nadzorom proruskih upornikov, pripeljali iz Rusije in pri sestrelitvi katere je najverjetneje sodelovala tudi ruska vojska.

Nizozemska trdi, da je Rusija igrala ključno vlogo pri letalski nesreči, prav tako vlada trdi, da ruske dezinformacije o vlogi Moskve kršijo človekove pravice.

Če bo o zadevi presojalo, lahko do sodbe preteče več let

Kot pravijo na ESČP, je odločitev o obravnavi odvisna od tega, koliko nadzora je Moskva imela nad območjem izstrelitve rakete. Tudi, če se sodišče odloči za obravnavo primera, lahko pred izdano sodbo preteče več let. Če bo sodba do Rusije obsodilna, bo Moskva dolžna sorodnikom žrtev plačati odškodnino.

Rusija sicer od lanskega septembra ni več članica Evropske konvencije o človekovih pravicah, vendar lahko sodišče kljub temu proti državi obravnava zahtevke, ki so bili vloženi pred njenim izstopom.

Nizozemsko sodišče je lanskega novembra za krive umora spoznalo tri moške, in sicer Ukrajinca ter dva Rusa. Sodili so jim v odsotnosti, odločitev je temeljila na ugotovitvah, da so imeli pri sestrelitvi MH17 ključno vlogo.