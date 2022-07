MI5 in FBI: Kitajska zaradi vohunjenja Zahodu predstavlja grožnjo

Vodji britanskih in ameriških obveščevalnih agencij MI5 in FBI sta opozorila na povečanje obsega kitajskega gospodarskega vohunjenja na Zahodu. V redkem skupnem nastopu v Londonu sta Kitajsko označila za veliko grožnjo za gospodarstvo in nacionalno varnost obeh držav, kot tudi zaveznikov. V Pekingu so te obtožbe zavrnili kot neutemeljene.

Direktor ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI Christopher Wray je dejal, da je Kitajska "največja dolgoročna grožnja" gospodarski in nacionalni varnosti Zahoda. Glavni direktor britanske obveščevalne agencije MI5 Ken McCallum pa je dejal, da je njegova agencija v zadnjih treh letih več kot podvojila svoje delovanje, povezano s Kitajsko, in ga bo znova podvojila. MI5 sedaj izvaja sedemkrat več preiskav, povezanih z dejavnostmi kitajske komunistične partije, kot leta 2018, je pojasnil po poročanju britanskega BBC. Šefa MI5 in FBI sta v redkem skupnem nastopu spregovorila predstavnikom poslovnega sveta na sedežu britanske obveščevalne službe v Londonu, v katerem sta se strinjala, da je grožnja s strani kitajskih vohunov v obeh državah visoka in se še povečuje. Poslovneže sta pozvala, naj bodo pazljivi in poročajo o morebitnih grožnjah. icon-expand MI5 in FBI. FOTO: AP Kitajska predstavlja večjo grožnjo, kot se poslovneži zavedajo Wray je zbrane opozoril, da je kitajska vlada z različnimi orodji "odločena, da ukrade vašo tehnologijo". Dejal je, da "Kitajska zahodnim podjetjem predstavlja večjo grožnjo, kot se poslovneži zavedajo." Ob tem je dodal, da Kitajska uporablja kibernetsko vohunjenje za "goljufanje in krajo v velikih obsegih," pri čemer je njen hekerski program presegel program vseh drugih večjih držav skupaj. Vodja MI5 je povedal, da so obveščevalne podatke o kibernetskih grožnjah delili s 37 državami in da so maja preprečili grožnjo proti letalski industriji. McCallum je opozoril tudi na vrsto primerov, povezanih s Kitajsko. Med njimi je bil tudi britanski strokovnjak za letalstvo, ki se je oglasil na spletu in dobil privlačno ponudbo za zaposlitev. Dvakrat je odpotoval na Kitajsko, kjer so ga pogostili, nato pa ga je podjetje, ki je bilo v resnici krinka za kitajske obveščevalce, zaprosilo za tehnične informacije o vojaških letalih. "Takrat smo posredovali," je dejal McCallum. Direktor FBI je tudi dejal, da se je Kitajska vlada neposredno vmešavala v kongresne volitve v New Yorku letos spomladi, ker ni želela, da bi bil izvoljen kandidat, ki je bil kritik in nekdanji protestnik na Trgu nebeškega miru. Wray je dejal, da je Kitajska iz konflikta v Ukrajini potegnila vse vrste lekcij. Med drugim se je skušala zavarovati pred morebitnimi prihodnjimi sankcijami, kakršne so prizadele Rusijo. Če bi Kitajska napadla Tajvan, bi bile gospodarske motnje veliko večje kot letos, je dejal, saj bi zahodne naložbe na Kitajskem postale "talci", dobavne verige pa bi bile ovirane. "Nimam nobenega razloga, da bi mislil, da se je njihov interes za Tajvan kakor koli zmanjšal," je po govoru novinarjem povedal direktor FBI. Vodja MI5 je dejal, da bo nova zakonodaja pomagala pri obvladovanju grožnje, vendar mora Združeno kraljestvo postati tudi "težja tarča", tako da zagotovi, da se bodo vsi deli družbe bolje zavedali tveganj. Dejal je, da je zaradi reforme vizumskega sistema Združeno kraljestvo zapustilo več kot 50 študentov, povezanih s kitajsko vojsko. icon-expand MI5 in FBI. FOTO: AP Peking obtožbe zavrnil kot neutemeljene Peking je po svojem veleposlaništva v Londonu njune obtožbe zavrnil kot "popolnoma neutemeljene". Kot so zapisali v sporočilu, objavljenem na spletni strani kitajskega veleposlaništva v Veliki Britaniji, s temi obtožbami širijo vse vrste laži o Kitajski, da bi "očrnili kitajski politični sistem, povečali protikitajsko razpoloženje in njeno izključitev ter preusmerili pozornost javnosti s ciljem prikriti lastno sramotno delovanje".