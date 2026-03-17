MI5 se opraviči glede zlorab tajnega agenta in plača poravnavo žrtvi

Britanska varnostna služba MI5 se je opravičila ženski, znani pod psevdonimom Beth, in ji ponudila finančno poravnavo zaradi hudih zlorab, ki jih je nad njo izvajal njen nekdanji partner, tajni sodelavec MI5. Preiskava BBC izpred štirih let je pokazala, da je bil agent, v javnosti znan kot Agent X, nasilen neonacist in mizoginist, ki je svojo vlogo v MI5 izkoriščal za ustrahovanje in nadzor partnerice. Beth je opisala, da je bil sprva očarljiv, pozneje pa vse bolj nasilen. Priznala je, da jo je spolno napadel in da je bil obseden s krutostjo, hkrati naj bi imel fantazije o jedenju otrok. V enem od posnetkov je Beth grozil z ubojem in jo napadel z mačeto, opisuje BBC.
Kljub resnim opozorilom o njegovi preteklosti, vključno z grožnjami nekdanji partnerici v tujini, je agent nadaljeval obveščevalno delo, tudi potem ko se je preselil v tujino in bil pod policijsko preiskavo. Ko je Beth sprožila pravni postopek, je MI5 najprej skušala njene navedbe diskreditirati, vendar pri tem ni bila uspešna. Nazadnje so ponudili poravnavo, ki jo je Beth sprejela.
Njena odvetnica je poudarila, da je izid pomembna zmaga proti instituciji, ki deluje zelo netransparentno in ima veliko moč. MI5 je poravnavo sklenila pred Tribunalom za preiskovalna pooblastila, brez formalnega priznanja odgovornosti, a z javnim opravičilom.
Direktor MI5 Ken McCallum je priznal napake pri vodenju evidence in predložitvi napačnih dokazov, zaradi česar se je sodni postopek po njegovih besedah neupravičeno podaljšal in Beth povzročil dodatno trpljenje. Dodal je, da je služba začela notranje reforme za izboljšanje upravljanja informacij.
MI5 je trenutno pod novo preiskavo zaradi razkritij, da je v več sodnih postopkih posredovala napačne informacije. Neodvisni nadzorni organ naj bi o ugotovitvah kmalu poročal premierju Keiru Starmerju, piše BBC. Predhodne notranje preiskave so MI5 sicer razbremenile namerne krivde, a so višji sodniki kasneje ocenili, da so bile te preiskave postopkovno pomanjkljive in nezanesljive.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.