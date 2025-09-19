MI6 s pomočjo temnega spleta privablja nove vohune: najbolj zaželeni iz Rusije

Kot poroča BBC , je nova platforma MI6 Silent Courier na temnem spletu poskus okrepiti nacionalno varnost, saj bo obveščevalni agenciji olajšala novačenje novih agentov, je sporočilo britansko zunanje ministrstvo. Združeno kraljestvo bo ciljalo na potencialne agente v Rusiji in po svetu, dodajajo. Pričakuje se, da bo to napoved danes v Istanbulu potrdil odhajajoči šef MI6 Richard Moore , ki bo funkcijo kmalu predal naslednici Blaise Metreweli.

Pred objavo o novem namenskem portalu na temnem spletu je zunanja ministrica Yvette Cooper dejala: "Nacionalna varnost je prva dolžnost vsake vlade in temelj premierjevega načrta za spremembe. Ker se svet spreminja in se grožnje, s katerimi se soočamo, večajo, moramo zagotoviti, da je Združeno kraljestvo vedno korak pred našimi nasprotniki. Naše vrhunske obveščevalne agencije so v središču tega izziva in v zakulisju delajo, da bi zagotovile varnost britanskih državljanov. Zdaj pa njihova prizadevanja krepimo z najsodobnejšo tehnologijo, da lahko MI6 rekrutira nove vohune za Združeno kraljestvo – v Rusiji in po vsem svetu."

Vsakdo, ki želi varno stopiti v stik z Združenim kraljestvom z občutljivimi informacijami v zvezi s terorizmom ali sovražno obveščevalno dejavnostjo, bo lahko do portala predvidoma dostopal že danes, poroča BBC. Navodila za uporabo portala so javno dostopna na uradnem YouTube kanalu MI6. Uporabnikom priporočajo, da do njega dostopajo prek zaupanja vrednih VPN-jev in naprav, ki niso povezane z njimi.

Napoved sledi podobnemu pristopu ameriške Centralne obveščevalne agencije (CIA), ki je leta 2023 na kanalih družbenih medijev objavila videoposnetke, s katerimi je ciljala na morebitne ruske vohune.