Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

MI6 s pomočjo temnega spleta privablja nove vohune: najbolj zaželeni iz Rusije

London , 19. 09. 2025 07.44 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
3

MI6 na temnem spletu odpira nov portal z namenom, da bi privabili nove vohune, zlasti iz Rusije. To bo britanski obveščevalni agenciji olajšalo novačenje novih sil.

Kot poroča BBC, je nova platforma MI6 Silent Courier na temnem spletu poskus okrepiti nacionalno varnost, saj bo obveščevalni agenciji olajšala novačenje novih agentov, je sporočilo britansko zunanje ministrstvo. Združeno kraljestvo bo ciljalo na potencialne agente v Rusiji in po svetu, dodajajo. Pričakuje se, da bo to napoved danes v Istanbulu potrdil odhajajoči šef MI6  Richard Moore, ki bo funkcijo kmalu predal naslednici Blaise Metreweli.

MI6
MI6 FOTO: AP

 Pred objavo o novem namenskem portalu na temnem spletu je zunanja ministrica Yvette Cooper dejala: "Nacionalna varnost je prva dolžnost vsake vlade in temelj premierjevega načrta za spremembe. Ker se svet spreminja in se grožnje, s katerimi se soočamo, večajo, moramo zagotoviti, da je Združeno kraljestvo vedno korak pred našimi nasprotniki. Naše vrhunske obveščevalne agencije so v središču tega izziva in v zakulisju delajo, da bi zagotovile varnost britanskih državljanov. Zdaj pa njihova prizadevanja krepimo z najsodobnejšo tehnologijo, da lahko MI6 rekrutira nove vohune za Združeno kraljestvo – v Rusiji in po vsem svetu."

Vsakdo, ki želi varno stopiti v stik z Združenim kraljestvom z občutljivimi informacijami v zvezi s terorizmom ali sovražno obveščevalno dejavnostjo, bo lahko do portala predvidoma dostopal že danes, poroča BBC. Navodila za uporabo portala so javno dostopna na uradnem YouTube kanalu MI6. Uporabnikom priporočajo, da do njega dostopajo prek zaupanja vrednih VPN-jev in naprav, ki niso povezane z njimi.

Napoved sledi podobnemu pristopu ameriške Centralne obveščevalne agencije (CIA), ki je leta 2023 na kanalih družbenih medijev objavila videoposnetke, s katerimi je ciljala na morebitne ruske vohune.

mi6 temni splet vohuni
Naslednji članek

Nalezljiva pozitivna energija na Krku: senegalski smetar, ki pleše

Naslednji članek

Polom na odru: Zuckerberga pri predstavitvi novih AI očal ta niso ubogala

SORODNI ČLANKI

Bivši šef MI6: Putin je s Trumpom dobro manipuliral, a se je uštel

Dedek nove šefice MI6 nacistični vohun, poznan kot 'Mesar'

Zgodovinsko: Vodenje MI6 prvič prevzema ženska

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Odisej25
19. 09. 2025 08.38
Dedek Blaise Metreweli je bil hud nacist. mala Blaise je prejela ideološko vzgojo od njega. Drugič, si predstavljate, da bi Rusi naredili kaj takega? Koliko zgražanja in pljuvanja bi bilo. je že tako, kolektivni Zahod lahko dela kar hoče. Za njega mednarodno pravo, podpisani sporazumi, resolucije OZN in druge pogodbe ne obstajajo. Če UI vprašaš kdo je največji kršitelj mednarodnega prava , le ta odgovori Izrael, ZDA itd.
ODGOVORI
0 0
tom74
19. 09. 2025 08.21
+4
Leglo vsega kar se dogaja je v teh sluzbah, ki delujejo v ozadju mnogokrat brez pravega nadzora
ODGOVORI
4 0
Stauffenberg
19. 09. 2025 08.03
+3
So jim vse ruske vohune likvidirali na domačem terenu in tudi pri njih. Od Litvinenka do Navalnega in veliko drugih vmes. Bravo.
ODGOVORI
4 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256