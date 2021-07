Stanovanjsko stavbo v Miamiju bodo še pred prihodom tropske nevihte porušili

12-nadstropni stanovanjski kompleks Champlain Towers bi lahko že danes nadzorovano v celoti porušili. "Nimamo še konkretne ure," je dejala županja okrožja Miami-Dade Daniella Levine Cava. Kot je dodala, so zaradi priprav na rušenje in posledično večje nestabilnosti stavbe ustavili iskanje morebitnih preživelih in žrtev. Stavbo bodo po napovedih porušili z razstrelivom.

Oblastem se z uničenjem stavbe mudi, saj se Floridi približuje tropska nevihta Elsa. Po besedah župana območja Surfside Charlesa Burketta bi lahko Elsa z močnimi vetrovi zelo nestabilno strukturo, ki še stoji, dodatno poškodovala oziroma jo porušila ter s tem ogrozila reševalne ekipe.

V soboto so reševalci med ruševinami odkrili še dve trupli, tako da je skupno število umrlih naraslo na 24. Na 10. dan reševalne akcije sicer še vedno pogrešajo 121 ljudi. Razen v prvih urah po nesreči iz ruševin kasneje niso rešili nobenega preživelega. Upanja, da bi lahko rešili še koga, tako praktično ni več.

Pristojni so svojce pogrešanih v soboto vnaprej seznanili z odločitvijo, da iskanje ustavijo in se pripravijo na nadzorovano zrušenje stavbe.

Guverner Floride Ron DeSantis je medtem napovedal, da bi lahko z deli zaključili v 36 urah oziroma nekje do torkovega prihoda Else. Strinjal se je, da je pospešeno zrušenje edina razumna rešitev. Zatrdil je tudi, da se bo takoj zatem iskalna operacija znova nadaljevala.

Tropska nevihta Elsa je sicer pozno v soboto prešla jugozahodno obalo Haitija in pri tem ni povzročila večje škode, zdaj pa se približuje Jamajki in vzhodu Kube. Preden so jo v soboto znižali v tropsko nevihto prve kategorije, je bila Elsa prvi orkan letošnje sezone v Atlantiku.