V strahu pred tropsko nevihto porušili še preostanek bloka v Miamiju

Porušenje je bilo sprva načrtovano za kasnejši datum, a so se ga zaradi varnostnih razlogov odločili izvesti prej, ker se območju približuje tropska nevihta Elsa. Ta naj bi zahodno obalo Floride dosegla v torek.

Videoposnetki prikazujejo, kako se je po eksploziji porušil preostali del 12-nadstropne stolpnice Champlain Towers South v predelu Surfside v Miamiju. Prebivalce soseske so v nedeljo prosili, naj pred nadzorovano eksplozijo in porušenjem stavbe ostanejo v svojih domovih ter imajo vrata in okna zaprta.