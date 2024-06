Danes je na otok prispel mrliški oglednik, obdukcija naj bi bila opravljena kmalu. Žena, Bailey Mosley , se je poklonila "čudovitemu, zabavnemu, prijaznemu in briljantnemu," možu. "Imela sva neverjetno srečno skupno življenje. Zelo sva se ljubila in bila skupaj zelo srečna," je dodala.

Truplo Mosleya so v nedeljo našli pri jami blizu plaže Agia Marina na otoku Simi v Grčiji. 67-letni televizijski voditelj in oče štirih otrok je bil za pogrešanega razglašen v sredo, ko se je odpravil na sprehod, nazaj pa se ni vrnil. Po obsežni iskalni akciji, v kateri so sodelovali reševalci, gasilci, policija, pa tudi policijski pes, so včeraj našli truplo pri jami.

Posnetki nadzornih kamer so pokazali, da je Mosley hodil v hudi vročini po skalnatem terenu, želel pa je priti na drugo stran zaliva. In skoraj bi mu uspelo, bil je že proti koncu poti. "V tolažbo nam je dejstvo, da mu je tako malo manjkalo, da bi uspel priti," je dodala njegova žena. "Opravil je neverjeten vzpon, ubral napačno pot in se zrušil tam, kjer ga niti obsežna iskalna ekipa ni mogla opaziti."

"Michael je bil pustolovec, zaradi tega je bil tako poseben," je nadaljevala in se zahvalil vsem na Simiju, ki so si neutrudno prizadevali najti njenega moža.

Mosley je bil priznan v Londonu, študiral je medicino, kjer si je pridobil naziv zdravnika, a je zadnji dve desetletji delal kot voditelj, novinar in avtor. Najbolj je bil znan po svojih televizijskih oddajah, med drugim po oddaji Trust Me, I'm a doctor in podkastu Just One Thing na radiu BBC Radio 4, občasno pa je pisal kolumno za časopis Daily Mail. Bil je velik zagovornik diet s prekinitvenim postom, med drugim tudi s pomočjo diet 5:2 in diete the Fast 800.