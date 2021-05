'Pošast z Ardenov': umrl zloglasni francoski serijski morilec, ki je umoril vsaj osem deklet

Leta 2008 se je v Franciji začelo sojenje Michelu Fourniretu in njegovi ženi Monique Olivier. Zaradi posilstva in umora sedmih deklic in mladih žensk je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen, deset let kasneje pa so mu zaradi umora spremljevalke kriminalca, ki ga je spoznal v zaporu, dosodili še eno dosmrtno zaporno kazen. Serijski morilec je priznal še več umorov, zaradi sodelovanja in pomoči pa je sodišče na dosmrtno kazen obsodilo tudi njegovo ženo.

Njegove žrtve so bile stare od 12 do 30 let. 'Pošast iz Ardenov', kot se je Fournireta oprijelo ime, saj je večino zločinov zagrešil v tej regiji, je dekleta posilil, nato pa ustrelil, zadavil ali zabodel do smrti.

Prvič je bil zaradi spolnega napada na osemmesečno zaporno kazen obsojen že pri svojih 25 letih, nekaj let kasneje je znova napadel mlado žensko, zaradi česar je prav tako moral v zapor. V tem času si je iz zapora začel tudi dopisovati z Monique Olivier – ta mu je bila pripravljena pomagati in priskrbeti mlada dekleta, v zameno je zahtevala, da Fourniret ubije njenega moža. Ko je bil leta 1987 izpuščen iz zapora, ga je Olivierjeva pričakala, svoj prvi zločin sta zagrešila le dva meseca kasneje.