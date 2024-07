Michel po sprejetju resolucije o genocidu v Jasenovcu odpovedal obisk v Črni gori

Milatović je v nedeljo na X prav tako potrdil, da Michela v torek ne bo v Črno goro. Pojasnil je, da bo namesto tega na njegovo povabilo odšel v Bruselj, in dodal, da njihovi partnerji iz Evropske unije še naprej podpirajo polnopravno članstvo Črne gore.

Michel je obisk v Črni gori načrtoval za torek in sredo, a ga je po neuradnih informacijah, ki jih navajajo podgoriške Vijesti , odpovedal zaradi petkovega sprejetja resolucije. Michel je v nedeljo zvečer na družbenem omrežju X sporočil, da se bo z Milatovićem sestal v torek v Bruslju. Pri tem je še poudaril, da je pomembno, da Črna gora ostaja osredotočena na evropsko pot.

Resolucijo o genocidu v taborišču nekdanje Neodvisne hrvaške države (NDH) Jasenovac ter nacističnih koncentracijskih taboriščih Dachau in Mauthausen je črnogorski parlament sprejel v petek. Črnogorska opozicija je glasovanje bojkotirala, ker meni, da gre za zlorabo srbskega vpliva v državi. Uradni Zagreb je resolucijo označil za nesprejemljivo, neprimerno in nepotrebno. Opozoril je tudi na morebitne negativne posledice za dvostranske odnose in črnogorsko pot v EU.

Predsednica srbske skupščine Ana Brnabić je v nedeljo na srbski televiziji Pink resolucijo medtem označila za veliko in pomembno, odziv Zagreba nanjo pa za neskončno žalosten, a tudi zanimiv. Brnabić je še dejala, da je neverjetno, da Hrvaška grozi Črni gori glede njihove evropske poti, ter dodala, da bo zanimivo videti, ali jih bo res bojkotirala zaradi resolucije.

Koncentracijsko taborišče Jasenovac je bilo v času druge svetovne vojne del NDH. Ustaški režim je med drugo svetovno vojno v njem pobil na deset tisoče ljudi, največ Srbov, Judov in Romov, a tudi Hrvatov in Slovencev, ki so bili nasprotniki NDH.