Michelle Obama: S Kamalo Harris se v Ameriko vrača upanje

Medtem predsednika ZDA Joeja Bidna Michelle Obama ni omenila, njen soprog pa je dejal, da je Biden leta 2020 rešil Ameriko. "Kaos, nesposobnost. Ta film smo že videli in vsi vemo, da je nadaljevanje vedno samo še slabše," je o Trumpovi kandidaturi dejal Obama in zatrdil, da ima izkušnje, zato ve, da je Harrisova pripravljena prevzeti položaj predsednice.

Demokratski delegati so kandidaturi Harrisove in podpredsedniškega kandidata Tima Walza potrdili virtualno že pred konvencijo, v torek pa so izvedli ceremonialno predajo glasov ob glasni glasbi in rajanju, preden so nastopili govorniki. Med njimi je bil neodvisni senator iz Vermonta, ki je zavrnil trditve Trumpove kampanje, kako je bilo pod njim vse cvetoče, in spomnil na čase pandemije koronavirusa ter zatrdil, da je Amerika okrevala šele pod Bidnom in Harrisovo.

Nastopila je nekdanja tiskovna predstavnica Melanie Trump Stephanie Grisham, ki je dejala, da Trump nima nobene empatije do soljudi. Nekoč naj bi ji razložil, da ni pomembno, kaj govoriš, ker če to dovolj časa ponavljaš, ti bodo ljudje verjeli vse.

Republikanski župan Mese v Arizoni John Giles je dejal, da Amerika v Beli hiši potrebuje odraslo osebo, ker so vsi videli, kaj se zgodi, ko tega ni. Soprog podpredsednice ZDA Doug Emhoff pa je dejal, da je bila poroka z njo prava odločitev in se bo kot takšna izkazala tudi za Ameriko po zmagi na novembrskih volitvah.

Demokratska konvencija bo potekala do četrtka, ko bo imela govor Harrisova, svojega pa bo imel že nocoj Walz. Pred njim se bo po daljšem času na velik oder vrnil nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton, ki velja za enega najboljših govornikov v sodobni zgodovini ameriške politike in ga je Obama šaljivo opredelil kot ministra za razlaganje zadev.

Tudi drugi dan konvencije je bila dvorana po ocenah televizijskih komentatorjev polna energije in navdušenja nad predsedniško kandidatko, ki je po poročanju medijev v slabem mesecu dni za kampanjo zbrala rekordnih pol milijarde dolarjev in prevzema vodstvo v anketah pred Trumpom.

Napovedi o nemirih zaradi protestov proti vojni v Gazi se doslej niso uresničile, protestnikov pa je tudi precej manj od napovedi.