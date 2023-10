Michiganska univerza zaradi fotografije Hitlerja tarča kritik

Slika Hitlerja je razburila množico gledalcev, ki je posnetek kviza začela širiti na družbenih omrežjih, na univerzo pa se je vsul plaz kritik. V svoj bran je vodstvo univerze zapisalo, da se vsem prizadetim opravičujejo zaradi neprimerne fotografije in vprašanja. Kot pojasnjujejo, niso avtorji kviza, saj ga pripravlja podizvajalec, oni pa ga potem zgolj predvajajo pred tekmo. "Zelo nam je žal zaradi vsebine, ki je bila prikazana, hkrati pa poudarjamo, da je ta vsebina v nasprotju z vrednotami, za katere se zavzemamo," so navedli v javnem opravičilu.

Posnetek Hitlerja v času stopnjevanja konflikta na Bližnjem vzhodu in številnih napadov na judovsko skupnost v ZDA je sprožil val ogorčenja po celotni ZDA. "Posnetek je prizadel našo družbo, še posebej našo judovsko skupnost, ki je trenutno tarča naraščajočega antisemitizma," je dejal podpredsednik zvezne države Michigan in direktor atletske zveze Alan Haller ter obljubil hitro ukrepanje in pomoč študentski skupnosti.

Z univerze so sporočili, da so prekinili sodelovanje s podizvajalcem, prav tako bodo uvedli strožje postopke pregledovanja posnetkov, ki se predvajajo na velikem zaslonu pred, med in po tekmi. So pa suspendirali zaposlenega, ki bi moral pregledati vsebino posnetka, a očitno tega – vsaj temeljito – ni storil, poroča CNN.