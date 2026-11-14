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Microsoft odpravil težave, vse storitve delujejo nemoteno

New York, 14. 11. 2026 09.41 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Teams in Outlook

Ameriški tehnološki velikan Microsoft je sporočil, da je po globalnem izpadu v delovanju odpravil vse težave in znova v celoti zagotavlja vse storitve. Pri Microsoftu so sicer že v poudarili, da izpada ni povzročil ne kibernetski napad ne agent umetne inteligence, temveč tehnična napaka v omrežni infrastrukturi.

Kot je danes zgodaj zjutraj po poročanju BBC sporočil Microsoft, so uspešno odpravili vzrok za težave, ki so prizadele uporabnike v več kot 70 državah in povzročile motnje pri poslovanju podjetij, državnih ustanov in finančnih ustanov. Uporabniki storitev Outlook, Teams in Copilot bi tako morali storitve znova uporabljati nemoteno.

Globalni izpad v delovanju Microsofta v petek 13. novembra 2026.
Globalni izpad v delovanju Microsofta v petek 13. novembra 2026.
FOTO: Profimedia

Microsoft se je že v petek opravičil za tehnične težave in pojasnil, da je do težave prišlo zaradi napake med predhodno nadgradnjo omrežnih zmogljivosti, ki se je pokazala po nedavni spremembi omrežne konfiguracije. Družba je osnovno napako odpravila še isti dan, vendar je morala storitve zaradi obsega prizadetega sistema obnavljati postopoma in preverjati stabilnost posameznih delov infrastrukture.

Preberi še Microsoft: Šlo je za tehnično napako, zelo nam je žal

Izpad se je začel v četrtek. Težave so sprva zaznali predvsem v ZDA, pozneje pa je Microsoft, ki ima po svetu približno 430 milijonov uporabnikov, opozoril, da lahko vplivajo na uporabnike v vseh regijah sveta. Strokovnjaki opozarjajo, da je izpad Microsoftovih storitev pokazal, kako močno so podjetja in ključne storitve odvisne od majhne skupine velikih tehnoloških ponudnikov.

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