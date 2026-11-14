Microsoft odpravil težave, vse storitve delujejo nemoteno

Kot je danes zgodaj zjutraj po poročanju BBC sporočil Microsoft, so uspešno odpravili vzrok za težave, ki so prizadele uporabnike v več kot 70 državah in povzročile motnje pri poslovanju podjetij, državnih ustanov in finančnih ustanov. Uporabniki storitev Outlook, Teams in Copilot bi tako morali storitve znova uporabljati nemoteno.

Globalni izpad v delovanju Microsofta v petek 13. novembra 2026. FOTO: Profimedia

Microsoft se je že v petek opravičil za tehnične težave in pojasnil, da je do težave prišlo zaradi napake med predhodno nadgradnjo omrežnih zmogljivosti, ki se je pokazala po nedavni spremembi omrežne konfiguracije. Družba je osnovno napako odpravila še isti dan, vendar je morala storitve zaradi obsega prizadetega sistema obnavljati postopoma in preverjati stabilnost posameznih delov infrastrukture.