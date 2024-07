Kako ukrajinski migi odmetavajo francoska 'kladiva'?

Posnetku odmetavanja bomb je nato sledil še prikaz zadetka ruskih položajev v belgorodski oblasti, na meji z Ukrajino. Kot je znano, je večina zahodnih zaveznic Ukrajini v preteklih tednih dovolila uporabo dobavljenega orožja v obmejnih regijah Ruske federacije, od koder ta izvaja kopenske operacije na ozemlje Ukrajine.

Ameriški portal The War Zone sicer navaja, da ne more neodvisno potrditi, da sta posnetka odmetavanja bomb in zadetka položajev povezana ter tudi ne, da je ukrajinsko letalo zares uporabilo francoske jadralne bombe Hammer proizvajalca Saran, da pa dimna sled morda dokazuje, da je res šlo za uporabo francoskih bomb, kot navajajo Ukrajinci. Na drugi strani je rusko ministrstvo za obrambo sporočilo, da naj bi sestrelilo dva ukrajinska miga-29, vendar tudi teh informacij ni mogoče neodvisno preveriti.

Francija je dobavo bomb Ukrajini napovedala v začetku letošnjega leta, znano pa je, da sta za odmetavanje bomb prilagojena tako lovec mig-29 kot jurišnik su-25. 'Devetindvajsetka' in su-27 pa lahko po zaslugi modifikacij nosita tudi precizne ameriške jadralne bombe JDAM-ER.

Hammer je vodena bomba, pri kateri gre za standardno letalsko bombo, ki je spredaj opremljena z elementi za vodenje in 'ojačevalnikom' na trdo gorivo REK za podaljšanje dosega. Doseg francoskih bomb je okrog 70 kilometrov, kar je podobno ameriškim JADAM bombam. Francoske bombe so na voljo v več velikostih, po neuradnih informacijah pa naj bi Ukrajina dobila 250-kilogramska 'kladiva', imenovana tudi AASM-250.

Tehnika odmetavanja bomb, kot jo je mogoče videti na posnetku, ni nova. Portal The War Zone izpostavlja, da so ameriški piloti že v zgodnjih letih hladne vojne na manjših in počasnejših letalih trenirali odmetavanje jedrskih bomb proti tarčam, saj jim je to dalo več časa, da ubežijo radiju eksplozije. Predvsem pa ta tehnika omogoča letalu, da se v nizkem letu vse do trenutka odmetavanja bomb zaradi ukrivljenosti Zemlje izognejo zaznavi radarjev nasprotnikove protiletalske obrambe.

Domet jadralnih bomb je sicer odvisen od nadmorske višine, iz katere jo letalo odvrže, pri čemer se domet zmanjšuje z manjšo nadmorsko višino. Francoske bombe pa so zasnovane tako, da letalom, ki letijo nižje, omogočajo, da s hitrim vzpenjanjem in modulom REK povečajo doseg.

Ukrajinsko letalstvo si na ta način prizadeva prizadejati škodo v ruskem zaledju, medtem ko Rusija že od začetka leta 2023 dominira na področju bombardiranja z modificiranimi jadralnimi bombami. Ukrajina zaenkrat še ni našla konkretnejšega odgovora na napade ruskega letalstva, ki je nedavno - po 250-, 500- in 1500-kilogramskih jadralnih bombah FAB - začelo uporabljati tudi tritonske bombe.