Leto dni star otrok naj bi sam potoval čez Sredozemsko morje

Migranti v Evropo pogosto prihajajo na dotrajanih in nevarnih plovilih.

Otrok, ki naj bi bil star komaj eno leto, je bil med več kot 500 ljudmi, ki so v zadnjih dveh dneh prispeli na otok. Prišli so s sedmimi plovili, poroča časnik La Repubblica. Reševalci so otroka opazili med približno 70 moškimi v čolnu, ki je pristal včeraj.

"Prečkal je Sredozemlje, še preden se je naučil hoditi. Sam se je pogumno boril na valovih ... premlad, da bi razkril svoje ime in svojo zgodbo," je zapisal avtor prispevka.

Drugi migranti so sicer zatrdili, da ne vedo, kdo je otrok, a naj bi jih starši prosili, naj ga varujejo med nevarno potjo, verjetno zato, ker jim je bilo onemogočeno, da bi se vkrcali skupaj z otrokom.

Med ljudmi, ki so prispeli te dni, je še 14-letnik, ki je potoval z mamo, ki pa je umrla med reševanjem pred otokom.

"Potovala je v čolnu s 25 drugimi ljudmi, vključno s sinom, ki je nato videl, kako se je utopila," so na Twitterju zapisali Zdravniki brez meja.

"Še ena izguba, ki bi jo bilo mogoče preprečiti na pragu Evrope, še eno življenje, ki ga je zahtevala neodgovorna migracijska politika," so dodali.

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je letos v poskusih nevarnega prečkanja Sredozemlja umrlo približno 1340 ljudi.