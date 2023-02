"Migracije so evropski izziv, ki potrebuje evropski odgovor," so v sklepih vrha zapisali voditelji držav članic EU.

Že ob prihodu na zasedanje se je sicer več voditeljev, med njimi avstrijski kancler Karl Nehammer , zavzelo za okrepitev varovanja zunanje meje ob finančni podpori EU. Nehammerja so podprli premierji Grčije, Italije in Nizozemske.

Na vprašanje, ali bo vključeval tudi gradnjo zidu, je odgovorila, da so na voljo nacionalna sredstva, ki jih je mogoče uporabiti za tisto, kar se članicam zdi potrebno, dvostranski prispevki in pa tudi evropska sredstva. Poudarila je pomen celovitega pristopa z mobilno in fiksno infrastrukturo, kar med drugim vključuje nadzorne kamere, opazovalne stolpe in vozila.

'Sklepi kažejo na enotnost in odločnost članic EU pri zagotavljanju konkurenčnosti evropskega gospodarska'

Danes sprejeti sklepi pa po besedah Michela kažejo tudi na enotnost in odločnost članic EU pri zagotavljanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Zavzeli so se za hitro nadaljevanje dela na tem področju.

To med drugim velja za pravila za državne pomoči. Postopki morajo biti po njihovem mnenju enostavnejši, hitrejši in bolj predvidljivi. Obenem je treba zagotoviti pravičen dostop do evropskih sredstev, pri čemer mora biti uporaba obstoječih evropskih skladov bolj fleksibilna, kar je ob prihodu na vrh izpostavil tudi Golob.

Voditelji držav članic so se zavzeli še za enostavnejše in bolj predvidljivo okolje za naložbe v EU. Poleg tega so poudarili pomen ambiciozne, odprte in trajnostne trgovinske politike za okrepitev evropske suverenosti in blaginje. Evropska unija pa potrebuje tudi dolgoročno strategijo za področje konkurenčnosti in produktivnosti.

Predsednica Evropske komisije von der Leyen pa je dejala, da se javne razprave osredotočajo predvsem na poenostavitev državnih pomoči in financiranje na ravni EU.

"Vendar pa želim poudariti, da morajo vsa štiri področja iti z roko v roki," je povedala o zelenem industrijskem načrtu, ki ga je na vrhu predstavila voditeljem in ki temelji na štirih stebrih. To so zakonodajni okvir, financiranje, veščine in trgovinska politika.

Voditelji so o migracijah in globalni konkurenčnosti evropskega gospodarstva razpravljali, potem ko so skoraj vse četrtkovo popoldne govorili z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki se je vrha prvič udeležil v živo. Zahvalil se jim je za dobave orožja, pri čemer pa je poudaril, da je treba biti hitrejši od Rusije. Izrazil je prepričanje, da bo Ukrajina "postala del Evropske unije". Želi si, da bi se pristopna pogajanja za članstvo v EU začela še letos.