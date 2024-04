Migracijski pakt pred glasovanjem, razburja obvezna solidarnost

Nova zakonodaja bo omogočala preverjanje državljanov tretjih držav na zunanjih mejah EU, prinaša pa tudi razširjeno podatkovno bazo Eurodac, v kateri bodo zbirali prstne odtise in fotografije obraza.

Evropski migracijski pakt sestavlja deset zakonodajnih aktov, ki naj bi zagotovili več solidarnosti med članicami, hitrejše azilne postopke in boljše upravljanje meja. Z novo zakonodajo bi vzpostavili poseben solidarnostni mehanizem za pomoč državam članicam, ki se znajdejo pod velikim migracijskim pritiskom. Preostale članice bi jim lahko pomagale s premestitvijo prosilcev za azil na svoje ozemlje, plačevanjem finančnih prispevkov ali pa zagotavljanjem operativne podpore.

Omenila je tudi nove varovalke za zaščito ranljivih ljudi, predvsem mladoletnikov in družin z otroki, ter jasna pravila, ki bi preprečila prenapolnjene sprejemne centre. Izpostavila pa je še vzpostavitev solidarnostnega mehanizma za pomoč državam članicam, ki bi se znašle pod velikim migracijskim pritiskom. Solidarnost bo obvezna, je poudarila komisarka.

"Končno imamo na mizi celovit evropski pristop na področju migracij, ki vključuje enotna pravila za azilne postopke, preverjanje na mejah, hitrejšo zaščito za tiste, ki imajo dobre možnosti za pridobitev azila, in hitro vračanjem tistih, ki nimajo pravice ostati, " je danes v Evropskem parlamentu v Bruslju dejala evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson .

Po novem bo azilni postopek enoten po vsej EU in tudi hitrejši. Pakt prinaša še enotne standarde po vsej uniji za priznavanje mednarodne zaščite, pa tudi pravila glede pogojev, ki jih mora prosilcem zagotoviti članica, v kateri so.

"Smo v finalu nogometnega prvenstva, vse je na kocki. Ne gledamo s tribun, ampak smo na igrišču. Žoga se kotali, čas je, da stopimo skupaj kot ekipa in zadenemo za Evropo. Lahko bo trajalo še leta, da bomo znova v finalu. To je naša edina priložnost, ki jo moramo izkoristiti," je komisarka, ki je velika ljubiteljica nogometa, pozvala evropske poslance, naj prevzamejo odgovornost in pakt na glasovanju podprejo.

Dodala je, da pričakuje tesen izid glasovanja, ki je predvideno po 17. uri. To je mogoče sklepati tudi po razpravi poslancev različnih političnih skupin.

'Korak naprej, ki ga EU potrebuje'

"Podprl bom celoten paket, čeprav nekatere dosjeje zaradi posameznih problematičnih delov s cmokom v grlu. A vendarle gre za zapleteno sestavljanko celotnega sistema in za kompromis, ki ga je bilo zelo težko doseči in je bil blokiran osem let. Gre pa tudi za prelomno odločitev, s katerim Evropa vstopa v neko novo obdobje," je dejal Matjaž Nemec (S&D/SD).