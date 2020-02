Migrante, ki so zahtevali vstop na Madžarsko, odpeljali nazaj v Srbijo

Kot poroča RTS, so več sto migrantov, ki so včeraj zahtevali vstop na Madžarsko in ostali ujeti na nikogaršnji zemlji, odpeljali v begunske centre v Srbijo.

Madžarska policija je namreč včeraj s premičnimi ovirami zaprla mejni prehod s Srbijo Tompa-Kelebija, da bi preprečila večji skupini migrantov vstop v državo. Najmanj 200 migrantov je bilo ujetih na nikogaršnji zemlji med državama.

Migranti, ki naj bi po lastnih navedbah bili večinoma iz Sirije, so se organizirali preko družbenih omrežij in se včeraj popoldne iz več sprejemnih centrov v Srbiji napotili k omenjenemu mejnemu prehodu. Tam pa jih je pričakala zaprta meja in kordon madžarske policije v polni opremi.

Migranti so zahtevali, da jim dovolijo vstop na Madžarsko, da bi nadaljevali pot v druge članice Evropske unije. Med njimi so bili tudi otroci, ki so držali napise Naši otroci zaslužijo boljše življenje in sporočila, da so zbežali iz vojne.

Mejni prehod na srbski strani Kelebija je zvečer obiskal srbski obrambni minister Aleksandar Vulin, ki je izrazil prepričanje, da so za dogajanje odgovorne nevladne organizacije, ki da so migrante obvestile, da so meje odprte."Ne bomo dovolili, da kdorkoli pripelje do spora med Srbijo in Madžarsko," je dejal.