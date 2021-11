Migrante naj bi prisilili, da so šli na mejo namesto domov

Tudi Evropska unija sicer obtožuje Belorusijo, da je kot odgovor na evropske sankcije na tisoče ljudi pripeljala z Bližnjega vzhoda in jih silila, da prestopijo v članice EU in Nata, Poljsko, Litvo in Latvijo.

Uradni Minsk, ki zanika obtožbe, da spodbuja krizo, je v četrtek počistil migrantsko taborišče blizu meje in nekaj ljudi začel vračati v Irak, medtem ko sta Poljska in Litva poročali o manjšem številu poskusov prečkanja svojih meja v zadnjih dneh.

Toda Morawiecki je opozoril, da krize še zdaleč ni konec, prav tako je konec tedna obiskal Estonijo, Litvo in Latvijo, da bi razpravljal o razmerah.

Anketa, ki jo je včeraj objavil poljski dnevnik Rzeczpospolita, je sicer pokazala, da je 55 odstotkov Poljakov zaskrbljenih, da bi lahko kriza na meji prerasla v oborožen spopad, poroča Reuters.

"Mislim, da so stvari, ki se odvijajo pred našimi očmi, ti dramatični dogodki, morda le uvod v nekaj veliko hujšega," je dejal Morawiecki v Vilni.

Izpostavil je povečano rusko vojaško prisotnost blizu Ukrajine, pa tudi v Belorusiji in ruski enklavi Kaliningrad, ki meji na Poljsko in Litvo, kot "inštrument, ki bi ga lahko uporabili za neposreden napad".

Razmere v Afganistanu po prevzemu talibanov pa "lahko uporabijo za naslednjo fazo migrantske krize", je dejal Morawiecki.

Litovska premierka Ingrida Simonyte je evropske partnerje posvarila, naj ne prezrejo beloruskih sosed, potem ko je nemška kanclerka Angela Merkel dvakrat poklicala beloruskega samodržca Aleksandra Lukašenka, da bi poiskala rešitev humanitarne krize.

"Za nas je zelo pomembno, da so vsi pogovori z Belorusijo usklajeni z Litvo, Poljsko in Latvijo, ki so v ospredju napada, in da se ne sprejemajo nobene odločitve, ki ne bi bistveno rešile situacije," je dejala po srečanju z Morawieckim.

Francoski zunanji minister je medtem včeraj dejal, da mora Rusija pritiskati na svojo zaveznico Belorusijo, da bi končala migrantsko krizo.

Poljska sicer opozarja, da Minsk še naprej prevaža na stotine tujcev na mejo, kjer naj bi že okoli deset migrantov umrlo zaradi mrzle zime. "V soboto je skupina približno stotih zelo agresivnih tujcev, ki so jih na mejo pripeljali beloruski vojaki, poskušala na silo vstopiti na Poljsko," je na Twitterju zapisal mejni policist.

Ducat migrantov iz Iraka pa je v soboto za litovski novičarski portal Delfi povedalo, da so jih beloruski uradniki na mejo na silo pripeljali z vojaškimi tovornjaki in niso upoštevali njihove želje po vrnitvi v Irak.

Na stotine Poljakov se je medtem konec tedna udeležilo protestov, s katerimi so zahtevali pomoč migrantom, Katoliška cerkev pa je organizirala zbiranje sredstev za ljudi na meji in podporo integraciji beguncev, ki bodo ostali na Poljskem.