Migrante v verigah vodili do letala, Mehika deportacijski let zavrnila

V to srednjeameriško državo so ZDA vrnile 79 odraslih Gvatemalcev, med katerimi je bilo 31 žensk in 48 moških, je zapisal Gvatemalski inštitut za migracije.

Dve letali, na katerih je bilo okoli 80 migrantov, sta tako v petek iz Amerike poleteli v Gvatemalo. "Gvatemala in ZDA sta zavezani odpravi nezakonitih migracij in krepitvi varnosti na mejah. Začenši z dvema poletoma danes," je sporočilo ameriško zunanje ministrstvo.

Po besedah ameriškega uradnika je bilo to prvič v zadnjem času, da so ameriška vojaška letala uporabili za prevoz migrantov iz ZDA.

Urad gvatemalske podpredsednice Karin Herrera je na spletu delil videoposnetek pristanka vojaškega letala v Gvatemali. "Gvatemalska vlada ostaja zavezana zaščiti integritete migrantov. Tudi v prihodnje bomo preverjali, ali je sprejem povratnikov dostojen in varen," so ob tem zagotovili.

Trump je sicer že na svoj prvi dan v Ovalni pisarni nezakonito priseljevanje razglasil izredne razmere na južni meji z Mehiko in obljubil izgon "kriminalnih tujcev". Tom Homan, ki je zadolžen za reševanje migracij na južni meji, je sicer zagotovil, da bodo z ukrepi najprej ciljali na tiste "najhujše" migrante.

Pentagon je za tem sporočil, da bo ameriška vojska zagotovila lete za deportacijo več kot 5000 priseljencev, ki jih ameriške oblasti zadržujejo v El Pasu v Teksasu in v San Diegu v Kaliforniji.

Trumpova administracija je v začetku tega tedna sporočila, da bo ameriška vojska na mehiško mejo poslala 1500 dodatnih vojakov. A to ni vse, kmalu naj bi bila namreč na južno mejo napotena še ena skupina vojakov.

Šole in cerkve ne bodo več predstavljala varnih zatočišč

Imigracijska in carinska služba (ICE) je medtem v ZDA aretirala na stotine ljudi; dnevne aretacije so se po nastopu Trumpa skoraj podvojile. Med 538 aretacijami, ki so jih izvedli v četrtek, jih je bilo 373 izvršenih zaradi obtožb kaznivih dejanj, 165 pa iz nekazenskih razlogov.

Trumpova administracija je sporočila, da je njena prednostna naloga aretacija migrantov s kriminalnimi ozadji; ministrstvo za domovinsko varnost pa je v torek sporočilo, da bo ICE dovolilo aretacijo oseb brez dokumentov tudi v šolah in cerkvah, kar je bilo v prejšnjih ameriških upravah prepovedano.

"Kriminalci se ne bodo mogli več skrivati v ameriških šolah in cerkvah, da bi se izognili aretaciji," so sporočili z ministrstva. Prav cerkev je sicer skozi zgodovino zagotavljala varno zatočišče številnim skupnostim.

Nedavne akcije ICE sicer niso neobičajne - potekale so tudi pod administracijo nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna, le da takrat za deportacijo niso uporabljali vojaških letal. A kot poroča NBC News, so se oblasti zaradi nedavnih dejanj soočile tudi s številnimi kritikami.

Uradniki v New Jerseyu in zagovorniki pravic priseljencev so bili na primer kritični zaradi racij na delovnem mestu majhnega podjetja v Newarku, ki so jih oblasti izvedle brez sodnih nalogov.

Na tiskovni konferenci je župan Ras Baraka dejal, da je več agentov ICE vstopilo v zadnji del podjetja, aretiralo tri delavce, ki niso imeli dokumentov. Oblasti so pridržale ter zaslišale tudi druge zaposlene, sicer državljane ZDA. "Ljudem so vzeli prstne odtise, posneli so fotografije njihovih osebnih dokumentov in obrazov," je dejal demokratski župan. "Zgrožen sem, razburjen in jezen, da se to dogaja tukaj, v tej državi, da je to dovoljeno," je dejal.