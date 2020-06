Evropska komisija skrivala podatke, da bi zaščitila uradni Zagreb?

Uradniki v Bruslju so načrtno prikrili dokaze, da hrvaška vlada ni vzpostavila nadzora nad pogosto spornim ravnanjem policije z begunci in migranti. To razkrivajo elektronska sporočila, ki so jih ekskluzivno pridobili pri britanskem Guardianu .

Neporabljen denar in laži o prejemnikih

Evropska komisija je konec leta 2018 Hrvaški namenili 300 tisoč evrov za vpeljavo nadzornih mehanizmov, s katerimi bi zagotavljali humano obravnavo migrantov. To je bil predpogoj za pridobitev 6,8 milijona evrov, namenjenih okrepitvi nadzora na hrvaških mejah s Srbijo in Bosno. Zagotoviti so želeli, "da bodo vsi ukrepi, ki se uporabljajo na zunanjih mejah EU, sorazmerni in v celoti skladni s temeljnimi pravicami in zakonodajo EU o azilu", so zagotavljali, ko so sprejeli dogovor. Zdaj pa se je izkazalo, da je Hrvaška porabila le manjši del sredstev, poleg tega pa so v Zagrebu očitno lagali, kdo jih je prejel, piše Guardian.

Vlada v Zagrebu je lani trdila, da so denar nakazali hrvaški pisarni Visokega komisariata ZN za begune (UNCHR) in njihovi partnerski organizaciji Hrvaški pravni center. Težava je le, da tako ena kot druga organizacija trdita, da omenjene finančne injekcije nikoli ni bilo.

Januarja letos je zato evropska poslanka z Irske Clare Daly Evropsko komisijo pozvala, naj pojasni omenjeno neskladje. Od neimenovanega predstavnika komisije je dobila odgovor, da sta organizaciji sicer vzpostavili nadzorni mehanizem, a sta to storili s svojim denarjem, da bi si zagotovili neodvisnost od vlade. "Upam, da bo to zadevo razjasnilo enkrat za vselej," je dodal. A kaj, ko sta tako UNCHR kot Hrvaški pravni center tudi to informacijo zanikala.

Poslanki so poleg tega zavestno prikrili, da se je hrvaška vlada odločila porabiti zgolj tretjino denarja, razkrivajo elektronska sporočila, ki jih je pridobil Guardian. "Čeprav vemo, da Hrvaška ni uspela porabiti vseh 300 tisoč evrov, smo menili, da je za vzpostavljanje nadzornih mehanizmov namenila okoli 240 tisoč evrov. Dejstvo, da so porabili zgolj 102 tisočaka, bo zagotovo razumljeno kot škandalozno," je zapisal neimenovani uradnik. Kot omenjeno, teh informacij komisija ni posredovala Dalyjevi, so se pa dogovorili, da bodo odgovore od Zagreba zahtevali sami.

"To je nezaslišano. Zdi se, da Evropska komisija sodeluje s hrvaškimi oblastmi pri prikrivanju," je bila ogorčena Dalyjeva. Predstavnik Evropske komisije je na Guardianovo poizvedovanje nato odgovoril, da so informacije zadržali, dokler od Zagreba ne dobijo dodatnih pojasnil. Hrvaška je namreč v Bruselj že poslala končno poročilo o vzpostavljanju omenjenega mehanizma in njegovem delovanju, vendar pa je bilo nepopolno, zato so jo pozvali k njegovi dopolnitvi.