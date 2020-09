Migranti iz uničenega taborišča Moria najverjetneje ne bodo odšli na celino

Več kot 12.000 migrantov je izgubilo streho nad glavo, ko je v torek izbruhnil požar in uničil večino taborišča. V sredo je nato izbruhnil še en požar, ki je uničil še večji del preostanka centra. Glede na prve domneve naj bi migranti več manjših požarov podtaknili namerno zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, potem ko so potrdili 35 okužb.

Uničenje centra predstavlja velik izziv za grške oblasti, ki skušajo skrbeti za migrante. Pomoč so ponudile številne evropske države, obenem pa so se začela pojavljati vprašanja, kako bi obravnavali migrante, ko bi ti prišli tja.

Okoli 400 otrok brez spremstva so sicer v sredo ponoči in danes z letalom prepeljali na celino. Namestnik ministra za migracije Gjorgos Kumucakos pa je opozoril, da odrasli ne bodo imeli te sreče. "Kdorkoli misli, da bo lahko šel na celino in potem odpotoval v Nemčijo, naj kar pozabi na to,"je dejal.

Na otoku danes sicer pričakujejo trajekt, ki naj bi sprejel in nudil namestitev okoli 1000 migrantom. Nekatere druge migrante bodo v prihodnjih dneh sprejele ladje grške mornarice.